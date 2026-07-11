Куртоа след отпадането от Испания: Можех да продължа да играя, но треньорът реши да ме смени! (ВИДЕО)

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа разкри, че е искал да продължи да играе в мача срещу Испания, но селекционерът на „червените дяволи“ Руди Гарсия е решил да го смени. Както е известно, стражът на Реал Мадрид напусна терена в 71-ата минута, след като получи травма в бедрото. На негово място влезе Сене Ламенс, който допусна груба грешка при втория гол на „Ла Фурия“ и в крайна сметка Белгия отпадна от Световното първенство.

Тибо Куртоа допълни, че е имал неразположение, но е можел да остане на терена. Според него испанците са щели много трудно да му вкарат втори гол. Той също така защити колегата си под рамката.

„Много трудно щяха да ми вкарат втори гол“

OJO a esto de Courtois en DAZN: "Yo quise seguir en el campo, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba".pic.twitter.com/dA1rjz7tHN — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 10, 2026

„Малко ме боли, но както и да е. При една дълга топка усетих нещо. Помислих, че просто мускулът ми е стегнат, защото бях изритал 30 топки напред. При едно спасяване малко го усетих, а при друго изритване почувствах по-силна болка. Седнах за момент, за да ме прегледа лекарят. Аз исках да продължа, но треньорът ми каза, че ако не съм 100%, ще ме смени. Аз му отговорих, че не съм добре и че не мога да изритвам напред“.

„Въпреки това исках да продължа, за да видя какво ще стане. Ако не ми се налагаше да изритвам топката, можех да продължа. Но няма проблем, щом треньорът иска да разчита на някой, който е 100%. Все пак отборът е на първо място. Не очаквам на прегледите да се окаже нещо сериозно. Мисля, че ще бъда готов за началото на сезона в средата на август“.

„Малшанс е, че при първия гол топката отиде при Фабиан Руис за неговата добавка. През второто полувреме те имаха повече положения. Аз обаче се чувствах добре при спасяванията си, извеждащите пасове и центриранията на Ламин Ямал. Усещах, че щеше да им е много трудно да ми вкарат втори гол. Грешката на Ламенс? Вярно е, че теренът е много сух. Малшанс, в крайна сметка футболът е такъв. Не бива да разпъвате момчето. Той е голям вратар, направи голям сезон в Манчестър Юнайтед и не го заслужава“, заяви Тибо Куртоа.

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