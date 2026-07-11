Спорт:

Куртоа след отпадането от Испания: Можех да продължа да играя, но треньорът реши да ме смени! (ВИДЕО)

11 юли 2026, 15:28 часа 261 прочитания 0 коментара

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа разкри, че е искал да продължи да играе в мача срещу Испания, но селекционерът на „червените дяволи“ Руди Гарсия е решил да го смени. Както е известно, стражът на Реал Мадрид напусна терена в 71-ата минута, след като получи травма в бедрото. На негово място влезе Сене Ламенс, който допусна груба грешка при втория гол на „Ла Фурия“ и в крайна сметка Белгия отпадна от Световното първенство.

Тибо Куртоа допълни, че е имал неразположение, но е можел да остане на терена. Според него испанците са щели много трудно да му вкарат втори гол. Той също така защити колегата си под рамката.

„Много трудно щяха да ми вкарат втори гол“

„Малко ме боли, но както и да е. При една дълга топка усетих нещо. Помислих, че просто мускулът ми е стегнат, защото бях изритал 30 топки напред. При едно спасяване малко го усетих, а при друго изритване почувствах по-силна болка. Седнах за момент, за да ме прегледа лекарят. Аз исках да продължа, но треньорът ми каза, че ако не съм 100%, ще ме смени. Аз му отговорих, че не съм добре и че не мога да изритвам напред“.

„Въпреки това исках да продължа, за да видя какво ще стане. Ако не ми се налагаше да изритвам топката, можех да продължа. Но няма проблем, щом треньорът иска да разчита на някой, който е 100%. Все пак отборът е на първо място. Не очаквам на прегледите да се окаже нещо сериозно. Мисля, че ще бъда готов за началото на сезона в средата на август“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Малшанс е, че при първия гол топката отиде при Фабиан Руис за неговата добавка. През второто полувреме те имаха повече положения. Аз обаче се чувствах добре при спасяванията си, извеждащите пасове и центриранията на Ламин Ямал. Усещах, че щеше да им е много трудно да ми вкарат втори гол. Грешката на Ламенс? Вярно е, че теренът е много сух. Малшанс, в крайна сметка футболът е такъв. Не бива да разпъвате момчето. Той е голям вратар, направи голям сезон в Манчестър Юнайтед и не го заслужава“, заяви Тибо Куртоа.

ОЩЕ: Мондиал 2026 роди звезда! "Златната резерва" на Де ла Фуенте класира Испания на мечтан 1/2-финал с Франция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания отбор Тибо Куртоа Белгия отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес