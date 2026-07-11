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Норвегия - Англия НА ЖИВО: Кейн и Холанд в битка за 1/2-финала на Мондиал 2026

11 юли 2026, 16:58 часа 359 прочитания 0 коментара

Отборите на Норвегия и Англия излизат в решителен 1/4-финален сблъсък на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен, не само защото е заложено място във финалната четворка. "Викингите" правят истински фурор на турнира досега, докато "трите лъва" все още не са разгърнали потенциала на колектива си на американска земя. Битката в предни позиции между Хари Кейн и Ерлинг Холанд, които са в борбата за голмайсторския приз, добавя допълнителен акцент на този невероятен сблъсък. Ако нямате възможност да го гледате, то може да проследите развоя му НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Норвегия - Англия

Срещата между Норвегия и Англия ще започне на старта на неделния ден в 00:00 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена в родния телевизионен ефир. Каналите, които ще предават двубоя на живо, са БНТ 1 и БНТ 3. Всеки интересен момент на терена пък ще бъде отразен в реално време тук.

Очаквайте подробности!

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Англия отбо, Джон Стоунс, Джордан Пикфорд и Хари Кейн

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Преди мача

Отборът на Норвегия влиза в мача, вдъхновен от невероятната си победа над Бразилия. "Викингите" надделяха с 2:1 над рекордните шампиони на 1/8-финалите. Преди това те победиха Кот д'Ивоар, а в груповата фаза записаха победи над Сенегал и Ирак и загуба от Франция с резервния си състав. Голямата звезда в селекцията на скандинавците Ерлинг Холанд има 7 попадения до момента. Англичаните пък елиминираха домакина Мексико с 5-голов трилър, а преди това постигнаха изстрадан обрат срещу ДР Конго. В групите те завършиха наравно с Гана и победиха Панама и Хърватия. Хари Кейн е отбелязал 6 попадения до този момент.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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