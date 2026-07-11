Можеше да пропусне Световното първенство, а сега е герой и прави фурор в Северна Америка

Почти всеки отбор, който иска да успее, се нуждае от играчи, способни да решават мачове, разпределени из целия състав. И Испания доказва, че разполага с такива, след като Микел Мерино отново се представи на висота в ролята си на "златна резерва", за да изпрати европейските шампиони на 1/2-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Халфът на Арсенал влезе от пейката за втори пореден мач и отбеляза решаващия гол - първо срещу Португалия в добавеното време, а този път осигури победа с 2:1 срещу Белгия в 87-а минута.

Микел Мерино - "Златната резерва" на Луис де ла Фуенте, която можеше да пропусне Мондиал 2026

Малко футболисти се радват да си изградят репутация на "суперрезерва", защото биха предпочели да започват мачовете като титуляри. Но самото участие в състава на Испания за Световното първенство беше нещо, което Мерино не би могъл да си представи само преди няколко месеца. През януари халфът претърпя необичайна контузия на крака - стрес-фрактура в област, която дори специалистите не бяха виждали досега.

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Това не само извади Мерино от състава на Арсенал, но и постави под голямо съмнение надеждите му за участие на Мондиал 2026, тъй като той не можа да се завърне в състава на "артилеристите" до само месец преди началото на турнира. Но Мерино не само се завърна и си спечели място в селекцията на Луис де ла Фуенте, но и се оказва безценен играч в похода на отбора към 1/2-финалите. Той отбеляза гол в добавеното време, с което елиминира Португалия на 1/8-финалите, и повтори този героичен подвиг срещу Белгия.

"Микел е невероятен", заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте след победата над Белгия. "Той притежава много качества. Това е играч, който през цялото Световно първенство би могъл да играе във всеки отбор и да се представи отлично. За нас той е еталонът на тази идея, на този модел. Удоволствие е да го имаме, както и другите, но най-вече него. Знаем, че той неизменно винаги е на линия." Може и да е винаги на линия, но самият Мерино се опасяваше, че няма да е достатъчно във форма, за да играе в Северна Америка.

"Преди няколко месеца мисълта, че ще бъда тук, беше немислима", призна Мерино след победата над Португалия. "Сега, както казах и преди, съм на върха и се наслаждавам на един от най-щастливите моменти в кариерата си. Спомням всички онези лоши моменти, всички хора, които ме подкрепиха, всички хора, които ме подтикваха, когато дори на мен понякога ми беше трудно да повярвам, че мога да бъда тук."

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