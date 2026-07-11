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Селекционерът на Испания: Можем да победим Франция! (ВИДЕО)

11 юли 2026, 13:49 часа 395 прочитания 0 коментара

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите след победата с 2:1 над Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Специалистът бе изключително доволен от успеха на неговия тим, като заяви, че играчите на „Ла Фурия“ могат да победят Франция на предстоящия полуфинал между двата тима.

„Ние сме единственият отбор, който победи Франция два пъти“

„Всичко се дължи на характера на този отбор. За мен е чест да водя такъв колектив, който е толкова отдаден и постоянно се стреми да се подобрява. Справедливо е да вярваме, че можем да победим Франция. Ще работим усилено за това. Ние сме единственият отбор, който успя да победи Франция два пъти. Очаква ни сблъсък между два велики национални отбора“, заяви Де Ла Фуенте.

„Микел Мерино притежава много качества. Той пасва перфектно към системата ни на игра. Знам, че когато и да имам нужда от него, той ще е насреща", каза още Де ла Фуенте.

„Ла Роха“ се класира за полуфинал на световни финали едва за трети път в своята история и за първи път от 2010 г. насам, когато спечели титлата. Сблъсъкът между Испания и Франция ще се състои на 14 юли.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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