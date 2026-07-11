Винисиус е уведомил Челси и още 4 клуба от Висшата лига, че е готов да играе в Англия

Челси следи ситуацията около нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Това разкри трансферния експер Екрем Конур, който се позовава на близък до бразилския футболист. Според информациите представителите на кариоката са уведомили пет клуба от Висшата лига, че той не изключва възможността да продължи кариерата си в Англия.

На този етап Челси е най-заинтересован

🚨#Chelsea Chelsea are among five Premier League clubs briefed on Vinicius Junior’s situation.



📌 His representatives confirmed he is open to playing in England, holding talks with several clubs.



👀 Chelsea would consider a serious deal if the player becomes truly available. https://t.co/fijyno8pn5 pic.twitter.com/3n2tgUx3KD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 10, 2026

Конур допълва, че вече са осъществени контакти и с няколко от заинтересованите отбори, които следят отблизо ситуацията с Винисиус. Челси е готов да обмисли голям трансфер, ако бразилското крило е готов да продължи кариерата си в друг отбор.

През сезон 2025/26 Винисиус е записал 53 участия във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Договорът му с Реал Мадрид е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.

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