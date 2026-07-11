Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Винисиус е уведомил Челси и още 4 клуба от Висшата лига, че е готов да играе в Англия

11 юли 2026, 16:50 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Винисиус е уведомил Челси и още 4 клуба от Висшата лига, че е готов да играе в Англия

Челси следи ситуацията около нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Това разкри трансферния експер Екрем Конур, който се позовава на близък до бразилския футболист. Според информациите представителите на кариоката са уведомили пет клуба от Висшата лига, че той не изключва възможността да продължи кариерата си в Англия.

На този етап Челси е най-заинтересован

Конур допълва, че вече са осъществени контакти и с няколко от заинтересованите отбори, които следят отблизо ситуацията с Винисиус. Челси е готов да обмисли голям трансфер, ако бразилското крило е готов да продължи кариерата си в друг отбор.

През сезон 2025/26 Винисиус е записал 53 участия във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Договорът му с Реал Мадрид е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро.

ОЩЕ: Винисиус Жуниор поиска прошка за случилото се на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Челси Висша лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес