В Русия магьосници вече предлагат ритуали за превръщане на един бензин в друг

Кризата с горивата в Русия доведе до бум на нов вид услуги - в интернет вече масово се предлагат магически ритуали, които да защитят колите, да намалят разходите за гориво и дори да превърнат един вид бензин в друг. Така например, една от предлаганите услуги е превръщане на бензин АИ-92 в бензин АИ-100, също така изчистване на "магии" от автомобилите и намиране на "омагьосани предмети" с негативна енергия вътре в тях.

Цената на услугите варира от 1500 до 16 000 рубли, съобщава руското издание "Блокнот".

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Ясновидците настояват, че увеличеният разход на гориво може да не се дължи на неизправност, а на проклятие или подхвърлени чужди предмети в колата.

По спирките на обществения транспорт вече е страшно

Междувременно в Новосибирска област заради недостига на гориво, на местните и регионалните власти е наредено да пестят бензин, а най-добре да преминат изцяло към обществен транспорт.

Властите също така призоваха жителите на региона да ограничат личните си пътувания и ако отиват някъде, да се уверят, че имат достатъчно бензин за отиване и връщане, защото не бива да разчитат на бензиностанциите.

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Как изглежда спирка на обществен транспорт в момента в Русия показа Z- каналът в Telegram "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)":