Легенда на тениса отговори остро на призивите за пенсиониране на Новак Джокович

За втора поредна година Новак Джокович отстъпи пред Яник Синер в 1/2-финала на Уимбълдън. Сърбинът изглеждаше, че е възвърнал формата си на шампион, когато достигна финала на тазгодишния Australian Open, след като победи Синер, но загуби от Карлос Алкарас в мача за титлата, преди да отпадне изненадващо в третия кръг на Ролан Гарос. Последната загуба на 39-годишния тенисист от Синер на "свещената трева" означава, че чакането му за 25-та титла от Големия шлем продължава, като последният му голям успех беше на US Open през 2023 г.

Бивш №1 упрекна критиците на Новак Джокович

Естествено, когато Джокович не успее да спечели турнир от Големия шлем, се появяват спекулации за бъдещето му, а някои смятат, че той вече е изостанал твърде много от играчи като Синер, Алкарас и Александър Зверев. По тази причина започват призиви за пенсионирането му. Но бившият №1 в света Анди Родик настоява, че сърбинът все още изглежда щастлив и всеки "идиот", който казва, че трябва да се откаже, трябва да млъкне.

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"Мисля, че Новак дълго време беше онзи, срещу когото всеки трябваше да играе перфектно, за да го победи, нали, и това включва най-добрите тенисисти в света", каза той в най-новия епизод на своя подкаст. "Сега мисля, че именно той трябва да играе безупречно във всеки мач, за да спечели, и според мен точно в това се състои промяната. От една страна, това е толкова трудно за постигане… Но не мисля, че някой трябва да се меси в това кога трябва да спре. Знам, че утре някъде ще излезе статия, в която някой идиот ще каже: "Джокович трябва да се пенсионира". Млъкни, той в момента е много по-добър от теб, отколкото ти някога ще бъдеш в работата си. Това е абсурдно."

Макар и на 39-годишна възраст, Новак Джокович все още представлява огромно предизвикателство за повечето тенисисти в Тура. Сърбинът се представя особено добре в турнирите от Големия шлем, което е поредно доказателство, че той все още може да се бори с най-добрите и титла №25 не е просто една нереалистична цел. Самият Джокович също смята, че може да играе на ниво Топ 5.