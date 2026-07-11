Американският изкуствен интелект, който преобразява НАТО в по-опасна военна машина (ВИДЕО)

Изкуственият интелект (ИИ), който ще определя колко бързо НАТО вижда и ако се стигне до там, как воюва срещу Русия, вече работи в рамките на секретната мрежа на Алианса. Става въпрос за класифицираната система Maven Smart System (MSS) - щабът на Върховното командване на съюзните сили в Европа (SHAPE) край Монс в Белгия даде оценка "пълна техническа оперативна готовност" за системата.

От големи възможности до нежелана зависимост

Кой е проектирал MSS? Американският технологичен гигант Palantir, който е създаден от милиардера Питър Тийл. Тийл е един от най-големите поддръжници на американския президент Доналд Тръмп – ОЩЕ:

Интересен факт – това, че Palantir Technologies стои зад MSS беше пропуснато в официалното прессъобщение за готовността на ИИ системата, което излезе дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара, предава Frontline Monitor.

MSS обединява данните от стотици различни източници – сателити, разузнавателни дронове, електронно и агентурно разузнаване, докладите от войските на терен – в единна картина в реално време. Тя използва машинно обучение, големи езикови модели и набирани по компютърен път данни, за да разпознава модели, да обозначи вероятни цели и да сведе до минимум времето от засичане на целта до решението какво да се прави - от часове на минути. За командването на НАТО това значи, че разположението на силите по Източния фланг, маневрите на руските сили и промените, които изискват реакция на Алианса, се появяват на един екран, а не се правят множество отделни доклади на база различни източници. Ако Русия например премести елитната си 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия от Псков, разположен на около 30 км от естонската граница, системата би го отбелязала. В същия момент тя показва къде колко войници и ресурси има НАТОи подсказва кои части да бъдат придвижени, за да посрещнат евентуална руска операция.

Пълната "техническа" готовност означава, че MSS е акредитирана да работи като секретната мрежа за учения, мисии и операции, а не че вече е узряла до пълния си боен капацитет с всички потоци данни и обучен персонал по места. MSS помага да се вземат решения, но все още не е самостоятелно оръжие. Когато тя открие цел и предложи нещо, това е предложение, а не задължително за изпълнение становище.

Ръководителят на британското поделение на Palantir, 43-годишният Луис Мосли, обаче описа мащабите на системата в интервю за The Times така: "Ако сега влезете в оперативния център в SHAPE, на всички екрани ще видите Palantir. Ако НАТО влезе във война, ще влезе с Palantir. Това е изчерпателната разузнавателна картина на заплахите за Алианса, както и разположението на силите и активите му. Ако се наложи да поразявате цели, целият процес ще минава през Palantir".

Като замисъл системата напомня за украинската "Делта", въпросът е в мащаба – ОЩЕ:

НАТО подписа поръчката за MSS с Palantir на 25 март 2025 г., с пряко договоряне т.е. без търг с други участници. До август същата година системата вече беше разгърната в Съюзното командване по операциите и включена в ученията на НАТО.

Част от членките гледат със скептицизъм на това Алиансът да бъде толкова силно зависим от технологията на фирма, свързвана с ЦРУ. Франция и Германия се отличиха като основни противници на идеята - Берлин отказа Palantir и за военен ИИ, и за облачни услуги, като заложи на френската ChapsVision, докато през миналия месец Париж извади Palantir от своята служба за вътрешно разузнаване (DGSI), позовавайки се на "стратегическа зависимост", и тества собствена ИИ-базирана бойна система в рамките на учения на НАТО. В същото време системата беше въведена от Обединеното кралство, Швеция и Нидерландия. Което не затваря темата с основния въпрос - как Европа ще може стратегическа сама да изкове военна независимост, ако въвежда такива системи на наднационално ниво, които са явно зависими от ресурсите на САЩ?

Palantir не спира дотук. Компанията се цели в договор с НАТО за подмяна на софтуера на ПВО система от типа на Golden Dome, която да позволи на Алианса колективно да проследява балистични и хиперзвукови ракети над собствената си територия – засега заявка, не спечелен договор. Американският проект с това име, чийто софтуер разработват Palantir и Anduril, е оценяван на около 175–185 млрд долара - ОЩЕ: "С изкуствен интелект": Пентагонът представи система за удари в рамките на минути (ВИДЕО)