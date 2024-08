Скръбна вест! Почина легендарна личност за емблематичен германски клуб

Легендарният директор на Вердер Бремен Вили Лемке е починал седмица преди да навърши 78 години. Причината за смъртта на емблематичната личност в историята на "бременските музиканти" е мозъчен кръвоизлив, съобщи агенция ДПА.

Лемке започва работата си като спортен директор от 1981 година и заедно с треньора Ото Рехагел са създатели на най-успешния период в историята на клуба. По тяхно време Вердер печели Бундеслигата през 1988 година, Купата на Германия през 1991-ва и през 1994 година, Купата на носителите на купи през 1992-ра. Избран е за председател на Надзорния съвет на клуба през 2005-а в три поредни мандата, които трябва да завършат през 2016-а, но две години по-рано подава оставка.

So werden wir dich in Erinnerung behalten, Willi. 💚 #Werder | #Lemke pic.twitter.com/LxbVcGMZ0m

"Шокирани сме да научим за смъртта на Вили Лемке. Нека духът му намери покой, а за нас винаги ще бъде важна част от Вердер", написаха от клуба в социалната мрежа Х. "Неговата изненадваща и ненавременна смърт прекрати за известно време работата на целия клуб Вердер. Вили Лемке несъмнено е една от най-великите личности в историята на германския футбол. Без неговата дългогодишна работа клубът нямаше да бъде това, което е днес", заяви спортният директор на Клаус Филбри.

Освен с дългогодишната си работа във Вердер, Лемке е известен като член на Бундестага и участник в комисията по образованието, както и специален съветник на генералния секретар на ООН.

Die grün-weiße Welt steht still: Die Werder-Familie trauert um Wilfried „Willi“ Lemke. 🕯️



Der frühere Manager und langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats ist am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen verstorben.



Ein Nachruf 👉https://t.co/m22GzGa0rd#Werder pic.twitter.com/0SN5O3jlLH