Скръбна вест: почина президентът на бивш клуб на Валери Божинов

Рано днес, на 17 януари, пресслужбата на отбора от Серия А Фиорентина обяви чрез всичките си информационни канали скръбната вест, че президентът на клуба Роко Комисо е починал след продължително боледуване. Той навърши 76 години през ноември 2025 г. „Виолетовите“ изразиха своята благодарност към Комисо за всички успехи както на местно ниво, така и в Европа, и изказаха съболезнованията си към семейството му.

Фиорентина: „Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“

Ето какво написаха от клуба: „В този момент на голяма тъга една искрена мисъл е за всички във Фиорентина – персонал, играчи и служители – за всички, които познаваха Роко, за цялата общност на Виола и най-вече за всички момчета и момичета, които ще продължат да носят цветовете на Виола и спомена за нашия Роко в цяла Италия и света. Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“.

Още: Милан направи обрат срещу отбор от топ 6 и избегна нова издънка в Серия А

Fiorentina Announces the Passing of Rocco B. Commisso.



Statement: https://t.co/cA7A5nE4S7 pic.twitter.com/rkFus4gnqS — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 17, 2026

Фиорентина е на 18-то място в Серия А

В момента Фиорентина е в криза, като се намира на 18-то място в италианската Серия А – първото от зоната на изпадащите, със само 14 точки от 20 мача – 2 победи, 8 равенства и 10 загуби. За „виолетовите“ игра и Валери Божинов, в периода 2005-2007 г. Тогава той пристигна от Лече срещу 14 милиона евро и доскоро беше най-скъпият входящ трансфер в Серия А до 18 години. С пристигането си от Марсилия в Рома, на стойност 22 милиона евро, Робиньо Ваз го изпревари.

Още: Бивш президент на френски футболен клуб и сепаратистки лидер бе застрелян на погребението на майка си