Спрягат Пеп Гуардиола за национален селекционер на 4-кратен световен шампион

Макар че има договор с Манчестър Сити до лятото на 2027 година, бъдещето на Пеп Гуардиола начело на отбора е под въпрос. Преди няколко месеца "гражданите" не се намираха в най-добрата си форма и това предизвика сериозни слухове около поста на испанския специалист. Въпреки проблемите в средата на сезона, "сините" от Манчестър все още могат да наградят кампанията си с местен требъл в Англия. Те вече спечелиха трофея от Карабао Къп с триумфа с 2:0 си над Арсенал и са само на два мача от спечелването на ФА Къп, като в събота ще се изправят срещу Саутхямптън в 1/2-финала на "Уембли".

Бъдещето на Гуардиола на "Етихад" след края на сезона не е сигурно

Във Висшата лига ситуацията е изключително напечена, тъй като в момента Арсенал заема първото място с 3 точки преднина пред втория Сити, който е изиграл един мач по-малко. Успешен край на сезона все пак не е гаранция, че Гуардиола ще остане начело на отбора. По последна информация испанският специалист може да напусне "Етихад", за да се отправи към една много интересна дестинация. Според италианското издание La Gazzetta dello Sport, Гуардиола би могъл да се изкуши да се оттегли от сегашния си пост, ако получи предложение да поеме националния отбор на Италия.

Гатузо подаде оставка и Италия търси новия си селекционер

Гуардиола е говорил за желанието си да води национален отбор в бъдеще и има афинитет към Италия, след като е играл за Рома и Бреша в Серия А. "Адзурите" пък са в бедствено положение в момента, след като не успяха да се класират за трето поредно световно първенство след поражението от Босна и Херцеговина в баражите. Настоящият селекционер Дженаро Гатузо подаде оставка, както и президентът на федерацията Габриеле Гравина. Новият президент ще бъде обявен на 22 юни, а изданието твърди, че обаждането до Гуардиола трябва да бъде приоритет, като се очаква той поне да обмисли офертата и че парите няма да бъдат неговата мотивация.

Както бе споменато, Гуардиола е говорил за това да ръководи национален отбор и беше силно свързван с вакантните места в Англия и Бразилия, докато не бяха назначени Томас Тухел и Карло Анчелоти. Ако испанецът наистина напусне след блестящо десетилетие в Сити, авторитетният журналист Фабрицио Романо съобщава, че бившият му ученик Енцо Мареска е основният кандидат за поста. На Острова обаче пишат, че "гражданите" зоват бившия си капитан.