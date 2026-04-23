Трансферна бомба в Англия: Манчестър Сити сменя легенда с двоен световен шампион

След като легендата на Манчестър Сити Бернардо Силва обяви, че този сезон ще му бъде последният с екипа на “гражданите“, те се впускат в търсене на негов заместник. За момента Елит Андерсън от Нотингам Форест изглежда като първия избор на “небесносините“, но те са готови и на по-силна и скъпа сделка. Според медиите в Англия, Манчестър Сити има интерес към футболист, който в момента е световен шампион както на национално, така и на клубно ниво – Енцо Фернандес.

Енцо Фернандес каза, че иска да играе за Реал Мадирд

Младият аржентински халф спечели Мондиал 2022 с “гаучосите“ и Световното клубно първенство с Челси през 2025 г. той бързо се превърна във водеща фигура на “Стамфорд Бридж“ и в момента е един от най-добрите футболисти на “сините“ от Лондон. По време на паузата за мачове на националните отбори през март, Фернандес сподели в интервю, че би искал да играе за Реал Мадрид.

Лиъм Росиниър наказа Енцо

Това негово изказване му “спечели“ наказание от тогавашния треньор на Челси Лиъм Росиниър. Енцо не беше включен в групата за две от срещите на “сините“ – домакинства на Манчестър Сити и Порт Вейл. Но въпросителната около неговото име остава и през лятото. Няма официална информация дали той ще бъде продаден, но вероятността това да се случи не е малка. Очевидно приоритетът на Фернандес, ако напусне “Стамфорд Бридж“, ще бъде Реал Мадрид. Но Ман1естър Сити не трябва да се изключва като опция, тъй като е една от най-привлекателните дестинации във футболния свят.

