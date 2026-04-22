Манчестър Сити зове легендарния си капитан обратно като наследник на Гуардиола

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани попада в радара на Манчестър Сити в търсенето на наследник на Пеп Гуардиола. “Гражданите” се надяват бившият им футболист, изиграл 11 сезона с екипа на “небесносините”, 8, от които с капитанската лента, да се завърне обратно в отбора, но този път като наставник. Те очакват при евентуално постигнат требъл с “баварците”, белгиецът да потърси следващото предизвикателство.

Манчестър Сити поиска Венсан Компани за наследник на Пеп

От Байерн обаче са категорични, че не са готови да се разделят с него: "Току-що подновихме договора на Венсан, така че това изобщо не е въпрос. Също така съм убеден, че той не прави нищо, което не е обмислил задълбочено предварително не е обмислил всички сценарии, които биха могли потенциално да поставят под съмнение подобно решение. Затова вярвам 100%, че той си е задал този въпрос, преди да се ангажира с нов договор. Именно поради това няма никакво значение дали някой друг ще го поиска или колко титли ще спечели с нас", каза изпълнителният директор Ян-Кристиян Дреезен пред "Билд".

Към момента, Компани има действащ договор с Байерн Мюнхен, който изтича през лятото на 2029 година.

