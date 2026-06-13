Да покориш Еверест на 71: Учителка с болно сърце сбъдна мечтата си

Детска учителка с болно сърце на 71 години се изкачи до базовия лагер на връх Еверест. Той се извисява на 5364 метра над морското равнище, а преходът отнема около 10 дни. Тя не спира да пътува. По време на португалското Камино миналата година дошла идеята за приключение в Хималаите. На своя 70-годишен юбилей приятелите ѝ от групата за народни танци ѝ подарили пътуване до подножието на връх Еверест. Ето какво каза Павлина Димитрова пред БНТ: „Човешката мечта няма граници. Моите близки в първия момент се учудиха. Само се притесняваха от това как би реагирал моят организъм на надморската височина.

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Най-трудно е изкачването, което е стръмно и е по едни каменни стълби. Трябва да се върви много бавно и да се пие много вода. През цялото време си казвах: „Ще успея, ще успея, ще стигна до горе“. Изживяването е велико. Не съм имала такива амбиции да стигна до самия връх. С това изкачване аз покорих себе си. Това е едно от най-големите предизвикателства в живота ми.“

Заради сърдечните проблеми няколко месеца правила специални упражнения, за да се подготви за изкачването. Следващото предизвикателство, за което се готви Павлина, е Мачу Пикчу в Перу. А лекарите казват, че спортът е здраве и за хората с болни сърца.

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