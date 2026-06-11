Класиране по асистенции на Световното първенство 2026

Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада ще бъде нещо невиждано досега - 3 държави, 39 дни, 48 отбора, 104 мача. На най-голямага футболна сцена ще излязат звезди от класа, които ще защитават цветовете на държавите си в безмилостна битка за титлата шампион на света. За някои това ще бъде последен мондиал, докато други за първи път ще се докоснат до магията на първенство от такъв мащаб.

Имената на Роналдо, Неймар, Меси, Ямал и Холанд изкачат на всички големи билборди, а зрителите на стадиона и пред екрана очакват с нетърпение виртуозните им попадения и отигравания. И макар головете да са акцента в надпреварата, дори за най-добрите, те не биха били възможни без асистенциите.

Кои са фаворитите за най-много асистенции на Мондиал 2026

Някои имена вече се откровят в борбата за най-много асистенции на Мондиала. На първо място няма как да не поставим Бруно Фернандеш. С неговите 21 асистенции за Манчестър Юнайтед и поставянето на нов рекорд за брой асистенции за един сезон във Висшата лига, португалецът е сред неизменните фаворити за оглавяването на класацията.

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Майкъл Олисе се нарежда до Фернандеш, след като направи изключителен сезон за Байерн. Френският национал записа 19 асистенции в 32 мача в Бундеслигата и бе избран за играч на сезона след поредната титла за Байерн.

Ламин Ямал пък продължава да демонстрира игра, която далеч надхвърля възрастта му. Испанецът направи 11 асистенции за Барса в тазгодишното издание на Ла Лига и въпреки противоречивия образ, който си изгради заради начина му на живот извън терена, той не спира да се налага като един от най-опасните нападетли в света.

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И докато за Ямал това е първо световно, за легендата Лионел Меси то ще е последно. Меси игра водеща роля в тима на "Интер Маями" в МЛС този сезон, като в последните си 14 мача е отбелязал 7 асистенции и зашеметяващите 12 гола. Меси ще навърши 39 по време на елиминациите на 24 юни и въпреки че вероятно ще бъде сред основните играчи на Аржентина, се повдигат доста въпроси около представянето му.

Най-много асистенции на Мондиал 2026 - класация

Очаквайте класирането тук, след изиграването на първите мачове!