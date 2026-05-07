Ливърпул се вслуша в протест на феновете и направи обратен завой

Английският футболен клуб Ливърпул ще ограничи планираното повишение в цените на билетите за следващите няколко кампании след сериозни протести от феновете на отбора, съобщава BBC. След дискусии с борда на привържениците на клуба, „червените“ ще увеличат стойността на пропуските само с 3% за сезон 2026/27, което ще бъде последвано от замразяване на цените през 2027/28.

Ливърпул се отказа от рязкото повишение на цените на билетите

Шампионите от Висшата лига първоначално бяха обявили, че ще има увеличение, което ще бъде съгласувано с индекса на потребителските цени (ИПЦ) заради очакваната инфлация, но това решение се отменя. Най-евтините сезонни пропуски за трибуната „Коп“ през следващия сезон ще струват по 734,50 паунда, докато най-скъпите - на главната трибуна, ще бъдат на стойност 931 паунда. Най-достъпните и най-скъпите единични билети на „Анфийлд“ ще бъдат от 30 до 62,75 паунда.

„Приветстваме решението на Ливърпул ФК да не продължи с предишното си решение за тригодишен модел за цените на билетите. След протестите и разговорите с борда на привържениците през изминалите няколко дни, клубът пое ангажимент да намери дългосрочно решение за достъпността на билетите. Разбираме разочарованието от покачването на цените на билетите за някои хора, но искаме да уверим феновете, че ще продължим да търсим нови начини в бъдеще“, пише в съвместно изявление на организираните привърженици на Ливърпул.

През този сезон стадион „Анфийлд“ посреща средно по 60 390 фенове на мач от Висшата лига, а общата посещаемост вече надвишава един милион преди изиграването на последните два домакински двубоя в първенството.

