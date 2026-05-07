Въпреки отпадането от ПСЖ: Байерн Мюнхен прибира колосална сума от Шампионска лига

07 май 2026, 13:29 часа 294 прочитания 0 коментара
Байерн Мюнхен ще спечели около 150 милиона евро от Шампионската лига през този сезон, въпреки че ще пропусне финала на турнира, съобщава ДПА. Баварците бяха елиминирани от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен в полуфиналите в сряда с общо резултат 5:6.

Байерн ще получи 83,4 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за стигането до полуфинала. Освен това клубът ще получи още 40 милиона евро като бонуси, а към тези числа трябва да се прибавят и приходите от билети за разпродадените напълно седем домакински мача през кампанията.

Байерн Мюнхен Шампионска лига ПСЖ
Бойко Димитров
