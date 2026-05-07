Въпреки отпадането от ПСЖ: Байерн Мюнхен прибира колосална сума от Шампионска лига

Байерн Мюнхен ще спечели около 150 милиона евро от Шампионската лига през този сезон, въпреки че ще пропусне финала на турнира, съобщава ДПА. Баварците бяха елиминирани от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен в полуфиналите в сряда с общо резултат 5:6.
Specifically, Bayern Munich has already secured €83.445 million in prize money this Champions League season. This includes €18.62 million for simply participating, €14.7 million for seven group stage wins (7 x €2.1 million), pic.twitter.com/NsD4ptciCK— Bayern Power™️ (@FCbayern688302) April 17, 2026
Байерн ще получи 83,4 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за стигането до полуфинала. Освен това клубът ще получи още 40 милиона евро като бонуси, а към тези числа трябва да се прибавят и приходите от билети за разпродадените напълно седем домакински мача през кампанията.
