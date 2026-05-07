Шефовете губят търпение: Милан вади голямата си звезда от титулярния състав, трансферът му се пече

07 май 2026, 16:25 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Португалският национал Рафаел Леао рискува да бъде изваден от титулярния състав на Масимилиано Алегри, а ръководството на „росонерите“ твърдо да опита да го продаде през предстоящия летен трансферен прозорец, твърди италианският вестник „Gazzetta dello Sport“. Леао и неговите съотборници от Милан са в разочароваща форма преди последните няколко мача от сезон 2025/2026, печелейки само 4 точки от предишните си пет срещи в Серия А.

Рафаел Леао се представя много под очакванията 

Португалецът не е отбелязал гол вече повече от два месеца, започвайки от победата с 2:0 над Кремонезе на 1 март. Той записа само 9 попадения на сметката си в италианското първенство до момента, преди финалните три кръга от Серия А.

Според „Gazzetta dello Sport“, миланският гранд вече губи търпение в очакването 26-годишният футболист да демонстрира повече постоянство, а липсата на защитни усилия често предизвиква недоволство сред привържениците на „росонерите“.

В договора на Рафаел Леао има освобождаваща клауза, но тя е на стойност 175 милиона евро и не се очаква да бъде активирана. Всъщност Милан може да разгледа оферти под една трета от стойността на клаузата - в диапазона от 50 до 60 милиона евро, които биха могли да бъдат достатъчни, за да убедят ръководството на клуба да се раздели с португалеца.

Бойко Димитров
