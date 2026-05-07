Над 28 милиона искат Мбапе вън от Реал Мадрид: екипът на голмайстора го оправда

През настоящия сезон Реал Мадрид беше разкъсан от вътрешни и външни конфликти. Последният отново е свързан с голмайстора на отбора Килиан Мбапе. Мнозина от феновете виждат именно във французина най-големия проблем на "кралете" и го искат вън от клуба. За целта се организира петиция, която да подпишат хората, които искат Мбапе да напусне Реал Мадрид. Първоначалната ѝ цел беше да събере 200 000 подписа, но вече над 28 милина човека са дали гласа си. Екипът на Килиан Мбапе опита да оправдае звездата.

"Ако вярвате, че промяната е необходима, не запазвайте мълчание - подпишете тази петиция и защитете това, което вярвате, че е най-добро за бъдещето на клуба". Така инициаторите на петицията призоваха за нейното попдписване. Желанието на феновете, които подкрепят идеята е Килиан Мбапе да бъде продаден през лятото и да напусне Реал Мадрид. Откакто пристигна на "Сантиаго Бернабеу" френската суперзвезда изигра 100 мача, в които вкара 85 гола и даде 11 асистенции.

"Това не отговаря на реалността"

Без никакво съмнение той е най-резултатният футболист на Реал Мадрид, като от началото на сеозна има 41 гола и 6 асистенции в 41 мача във всички турнири. А в Шампионска лига Мбапе вкара 15 гола в само 11 срещи. Според екипа на французина: "Част от критиките са основани на преувеличение на факти, свързани с период на възстановяване, който е стриктно следен от клуба. Това не отговаря на реалността и отдадеността към работата на Килиан, която той демонстрира на ежедневна база за доброто на отбора".

