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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 26.06.2026

26 юни 2026, 10:23 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 26.06.2026

Днешният ден ще предложи на зрителите богато разнообразие от спортни дисциплини. Започва уикенда на Гран При на Австрия с първите тренировки във Формула 1 и квалификациите във Формула 2 и 3. Вечерта насочваме вниманието към Световното първенство по футбол, където Норвегия среща Франция, а Уругвай ще се изправи срещу Испания. В програмата има още голф, тенис, волейбол и моторни спортове.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Нидерландия МАХ Спорт 2

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

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14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Нидерландия МАХ Спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Майорка МАХ Спорт 1

16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Австрия Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Истборн МАХ Спорт 3

16.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Австрия Диема спорт 3

18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

19.35 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

21.00 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, Сърбия – Куба МАХ Спорт 1

22.00 Норвегия – Франция БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

03.00 Уругвай – Испания БНТ 1, БНТ 3

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Формула 1 Световно първенство по футбол 2026 Формула 3 Формула 2
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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