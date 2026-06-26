Всички мачове на Световното първенство днес – 26.06.2026

Заключителният етап на груповата фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, е в разгара си. Някои от отборите вече си осигуриха участие в елиминациите на турнира, на други им предстоят още мачове, докато трети започнаха да си събират багажите и да се готвят за дългия път към дома. Феновете пък тръпнат в очакване, за да разберат кои тимове ще продължат напред.

Ден №16 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Ден №16 на Световното първенство по футбол ни е приготвил цели шест двубоя. По регламент отборите от една група играят по едно и също време. В първите два мача, които бяха от група „F“ Нидерландия победи Тунис с 3:1, а Япония и Швеция завършиха наравно 1:1. След това Парагвай и Австралия направиха 0:0, докато Турция надви САЩ с 3:2. Последните двубои днес са Норвегия – Франция и Сенегал – Ирак.

В колко часа започват мачовете от Ден №16 на Световното?

Програмата на Ден №16 на Световното първенство по футбол започва в 02:00 часа българско време с мачовете Тунис – Нидерландия и Япония – Швеция. За 05:00 са насрочени двубоите Парагвай – Австралия и Турция – САЩ. Във вечерната програма, която започва в 22:00 часа, са срещите Норвегия – Франция и Сенегал – Ирак.

Кои телевизии ще дават двубоите от Ден №16 на Мондиала?

Всички срещи от Ден №16 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Двубоят между Тунис и Нидерландия ще бъде излъчен по БНТ, докато Япония и Швеция ще бъде по БНТ 3. Мачът между Турция и САЩ също ще бъде по БНТ, а по БНТ 3 ще дават Парагвай – Австралия. Срещата Норвегия – Франция ще бъде по БНТ, а Сенегал и Ирак по БНТ 3.

Ако нямате възможност да гледате на живо мачовете от Ден №15 на Световното първенство по футбол, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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