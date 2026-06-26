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Украйна отрази руска атака срещу столицата Киев (ВИДЕО)

26 юни 2026, 1:49 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
Украйна отрази руска атака срещу столицата Киев (ВИДЕО)

Силите силите за противовъздушна отбрана на Киев тази отразиха руска въздушна атака, предаде Ройтерс, като се позова на столичните власти. Към момента не се съобщава за пострадали хора.

Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.

По-рано вечерта беше обявена въздушна тревога в столицата Киев. По предварителни данни няколко ракети „Циркон“ са били изстреляни към столицата, но са успешно унищожени от системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.

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Киев Пейтриът хиперзвукова ракета „Циркон“ война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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