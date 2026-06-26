Гореща вълна в Европа: ще застигне ли и България?

Червен код, температурни рекорди, ограничения на публичния живот и дори смъртни случаи - Европа продължава да е в плен на жегата. Франция и Великобритания регистрираха най-горещите дни, откакто водят статистика. Испания пък измери най-високата средна температура през юни от 1950-те години насам.

До 38 градуса в България другата седмица

Червени кодове са обявени за редица туристически дестинации в Испания, Италия и Португалия, а в други държави, вкючително Германия, Нидерландия и Белгия, се очаква рекордните температури да бъдат достигнати през уикенда.

Горещата вълна се насочва и към Източна Европа, като в България температурите могат да достигнат 38 градуса в началото на следващата седмица.

"Ясен признак за климатичните промени"

Учените казват, че дори и климатичните промени да не допринасяха за температурите, топла вълна пак би застигнала в Европа. В резултат от изгарянето на изкопаеми горива обаче температурите са с 2-3 градуса по-високи, което прави ситуацията безпрецендента. "Това е ясен признак за климатичните промени, предизвикани от човека", коментира пред ДВ Марко Черикони от Евро-средиземноморския център по изменение на климата в Италия. "Това прави европейските горещи вълни по-интензивни и по-опасни."

Проучване от 2025 г., публикувано в научното списание "Нейчър", установи, че емисиите от 180 големи производители на въглерод, включително на изкопаеми горива и цимент, са "допринесли съществено" за 213 исторически горещи вълни, регистрирани между 2000 и 2023 г.

Според проучване от 2023 г. около 41 региона по света, обхващащи почти една трета от сушата на Земята, са преживели горещи вълни от 1959 г. насам, които преди това са се считали за "статистически невъзможни". Такива горещи вълни се определят като явления, които се случват по-рядко от веднъж на 10 000 години.

Стотици хиляди губят живота си заради жегите

Горещините са най-животозастрашаващите метерологични аномалии. Те убиват около половин милион души годишно, а реалният брой на жертвите вероятно е по-голям, защото катализират проявленията на сърдечносъдови и белодробни заболявания.

Европа е най-бързо затоплящият се континент на света, категорични са учените, но инвестиции в соларна енергия, по-ефективни батерии и възстановяване и съхраняване на екосистемите могат да противодействат. Сред най-застрашените са възрастните, децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Климатиците не са трайно решение

Редица европейци, особено тези в по-северните страни, се опитват да се адаптират към нетипичната за тях жега. Много домакинства не притежават климатици, чиито продажби в момента растат. В същото време обаче те водят до по-голяма консумация на електричество и отделят топлина навън, което допълнително повишава температурите в градовете.

"По тези причини климатиците се възприемат като временно решение във Франция", разказва кореспондентът на ДВ Михаил Иванов. "Вентилаторът, това изобретение от 19 век, продължава да е най-популярен."

Столицата на Германия залага на възможностите за охлаждане - басейни, чешми, фонтани, зелени площади. "Берлин има над 200 фонтана за безплатна питейна вода", разказва кореспондентната на ДВ Деница Тоширова. "В града правят и безплатен отворен басейн."

Източник: Дойче веле