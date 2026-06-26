Проблем с почивката на Халкидики: Острови без вода, властите махат оставени чадъри на плажа

Нови проблеми за туристите, избрали почивка в Гърция. Властите предупреждават за затруднения с водоснабдяването по островите заради ремонти, а на Халкидики органите на реда започват да премахват лични чадъри, оставени по плажовете.

Премахване на оставени лични чадъри

На Халкидики гръцките власти призоваха туристите да спазват наредбата на свободните плажове.

Още: Задръствания в Гърция този уикенд: Нови тапи преди Солун очакват българите

От местната управа предупреждават всички летовници, че след ден багери започват да премахват всички чадъри, оставени на плажа.

Проблемът идва от там, че много от почиващите си запазват място за следващия ден на свободните плажове като оставят свои принадлежности - чадъри, шезлонги и маси. Според гръцките наредби обаче това е абсолютно забранено и скоро всичко ще бъде премахнато и изхвърлено, категорични са властите на Халкидики.

Ето защо беше отправен призив всеки, който има оставен личен чадър на някой от плажовете, да си го прибере.

Източник: iSTock

Проблеми с водата

Още: Опасно за плуване: Гърция призна за замърсени плажове

В същото време стана ясно, че на 12 гръцки острова има проблеми със снабдяването с вода. Отговорните институции в южната ни съседка започват ремонти, като се подчертава, че за курортите в Северна Гърция няма воден режим.

Именно в Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, проблеми с водата не се очакват, но на 12 острова беше обйвено извънредно положение поради недостиг на водни ресурси, предаде БНР.

60% от водата се губи заради стара водоснабдителна мрежа в Гърция. Сега започват ремонти на островите Тинос, Лерос, Сими и други. Ремонтните дейности е трябвало да се случат през зимата, а не в разгава на летния сезон, недоволстват от туристическия сектор в южната ни съседка. На места се премина към воден режим.

Междувременно властите в област Атика поставиха информация на 29 плажни ивици, че водата е замърсена с бактерии и не е желателно там да се плува в морето. Препоръчва се да се използват други плажове, където водата е чиста.