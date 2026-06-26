Войната в Украйна:

Заради Украйна: Съветът на ЕС удължава с година икономическите санкции срещу Русия

26 юни 2026, 2:25 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: EC - Audiovisual Service
Заради Украйна: Съветът на ЕС удължава с година икономическите санкции срещу Русия

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

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С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала. 

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ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.

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По-рано днес ирландският постоянен представител в Брюксел изрази очакване до дни да бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.

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Европейски съвет Русия война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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