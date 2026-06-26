Украинските дронове побъркват Русия: Москва не спи, 15 километра опашка на бягащи от Крим (ВИДЕО)

45 дрона са били свалени над Москва тази нощ – в общо 12 досега съобщения в официалния си канал в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин ги преброи, като започна да информира за случващото се от 2:29 през нощта и продължава и досега, последното съобщение е от 6:17 часа. Но докато нормално повечето погледи са вперени в Москва, на други места в Русия е по-горещо.

Още: Поредна руска рафинерия е извън строя след украинска атака

Химическият завод "Азот" отново е бил атакуван от дронове – става въпрос за предприятието в Новомосковск, Тулска област. Множество взривове са били чути в града тази нощ, като местните жители наводниха социалните мрежи със съобщения. Губернаторът на областта Дмитрий Миляев съобщи в Телеграм, че има "масирана атака с дронове" и е съобщено за щети по електропроводи и промишлено съоръжение в Новомосковск (името Миляев не казва, но явно е "Азот"). "На мястото на инцидента работят аварийни служби. През цялата нощ досега подразделения на противовъздушната отбрана унищожиха 73 украински дрона", добавя той.

За последно заводът беше атакуван на 14 юни. А сега FIRMS, системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, показва, че има пожар точно в района на предприятието:

"Новомосковското акционерно дружество "Азот" е най-големият местен производител на амоняк и азотни торове и един от лидерите в индустрията по отношение на видовете и количествата произведени продукти. Компанията произвежда минерални торове, амоняк, органични пластмаси и смоли, хлор, сода каустик, калциев хлорид, концентрирана и високочиста азотна киселина, аргон и метанол". От 2002 г. "Азот" е част от холдинговата компания "ЕвроХим" (EuroChem). Два завода на EuroChem (Невинномиският азотен завод и Новомосковският азотен завод) са доставили най-малко 38 000 тона оцетна киселина и близо 5000 тона азотна киселина до завода "Свердлов" в Дзержинск, Нижегородска област, между 2022 и 2024 г. Тези вещества се използват за производството на окиселин (HMX) и гектоген (RDX), които от своя страна се използват за направата на артилерийски снаряди, посочва Reuters.

Опашка за излизане от Крим

Междувременно, след като Радио "Свобода" публикува сателитни снимки на опашка от коли при Керч за преминаване на Кримския мост, в която имаше поне 1500 автомобила, нещата не се успокояват. Опашката вече е 15 километра дълга, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. А обичайните мониторингови канали като Drone Bomber предупредиха, че Кримският мост е бил затворен след полунощ заради опасност от атака с дронове, а FIRMS засече пожари в Керч – на позиция, където е известно, че има руска ПВО система "Панцир" и на местното летище - Още: