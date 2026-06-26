Договори за отбрана, подкрепа за Украйна и европейска сигурност: Какво ще се обсъжда на срещата на НАТО в Турция?

На предстоящата среща на върха на НАТО в Турция през юли страните членки на Алианса планират да обявят нови договори за отбрана на стойност милиарди долари и значително разширяване на военното производство. Според Politico, позовавайки се на дипломатически източници, въпреки редовните критики към Алианса от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, европейските съюзници възнамеряват официално да потвърдят ангажимента си към член 5 за колективната отбрана и да потвърдят статута на Русия като дългосрочна заплаха.

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Основната цел на настоящия генерален секретар Марк Рюте е да пренасочи фокуса на срещата към индустриалното сътрудничество. Този ход има за цел да изглади вътрешнополитическите различия и да демонстрира на Тръмп търговските ползи от Алианса за американския отбранителен сектор на фона на нарастващите европейски военни разходи.

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Ключов момент от проекта за съвместна декларация е ангажиментът на съюзниците да предоставят на Украйна 70 милиарда евро военна помощ тази година, с намерението да се запази еквивалентно финансиране за следващия период. Отбелязва се, че Съединените щати няма да участват в този специфичен пакет от средства.

Същевременно този въпрос, както се очакваше, остава един от най-спорните по време на преговорите. Дипломатите се опитват да разрешат и трансатлантическото напрежение, породено от неотдавнашното решение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет да започне преглед на американското военно присъствие в Европа и да намали приноса на тежко оборудване – самолети и дронове, към общия резерв от сили на НАТО.

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Оръжията с голям обсег се превърнаха в допълнителна спорна област. Европейските държави се стремят да разработят собствени ракетни сили с голям обсег, за да възпрат Русия, но Вашингтон демонстрира сдържаност по този въпрос – по-конкретно, Пентагонът блокира трансфера на ракети „Томахоук“ на Германия поради опасения от ескалация.

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За да успокоят Белия дом след обвиненията в недостатъчна подкрепа за действията на САЩ в иранския конфликт, европейските лидери планират да включат в окончателния документ клаузи със строги изисквания към Техеран да осигури свобода на корабоплаване в Ормузкия проток и напълно да се откаже от намеренията си да разработва ядрени оръжия.

Ситуацията в НАТО

Според бившия генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, европейските страни трябва да сформират нова „коалиция на желаещите“, в която да членува и Украйна, която да поеме отговорност за регионалната сигурност в случай на оттегляне на САЩ. Според The ​​Guardian вече е сформирана коалиция от 45 държави, способни да изпълняват функции по обучение и поддръжка в Украйна след евентуалното подписване на мирен договор с Русия. Расмусен обаче призовава за разширяване на обхвата на този проект, превръщайки го в система от гаранции за сигурност за цяла континентална Европа.

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„Таймс“, позовавайки се на изявление на генерал-майор Адриан Чолпони, говорител на Стратегическото командване за трансформация на НАТО в Европа, отбелязва, че въоръжените сили на страните членки на Алианса трябва напълно да се адаптират към концепция за бойни операции, в която основната ударна сила ще бъдат хиляди дронове, обединени под контрола на обща система за изкуствен интелект, в рамките на следващите пет години.

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