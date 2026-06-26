ВИДЕО с призив за бунт срещу Путин от руски ветеран събра милиони гледания за часове (ОБЗОР)

Руската армия ще обърне оръжията си срещу Кремъл, ако с Владимир Путин не се срещнем на живо и не решим проблема с "хилядите руски войници, които седят затворени в мазета и подземия, наказани от своите командири". Този открит видеопризив за бунт на 39-годишния Александър Лунин, руски ветеран от войната в Украйна, събра 7 800 000 гледания само в Инстаграм и то около полунощ, в началото на 26 юни.

"В момента десетки, стотици, хиляди наши войници седят в подземия (бел. ред. - мазета или ями), наказани от своите командири. Те седят там, гният, подложени на мъчения и насилие от така нареченото Гестапо. За това, че отказват да изпълняват глупави, самоубийствени заповеди. Защото отказват да предадат парите си. И в крайна сметка ги унищожават и ги обявяват за изчезнали. Владимир Владимирович, обърнете внимание на това. Поканете ме в кабинета си. Последиците ще бъдат много сериозни. Ако не дойда скоро в Кремъл и не говоря на живо, точно до вас, армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл. Просто предавам съобщение. Това е всичко", заяви Лунин. И уточни, че вече говорил с Денис Волф, зам.-вътрешен министър на Воронежка област, а Волф му казал, че "е в конфликт с областта":

A rebellion is brewing in Russia: a Russian soldier recorded an address to Putin in which he threatened a coup



In just four hours, the video gathered over 3.5 million views on Instagram and more than 125,000 likes.



According to observers, this indicates that the situation in… pic.twitter.com/gfsMaaKr1b — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

"Няма да има повече разговори с вас. Това не е молба, а искане към властите. Това видео трябва да бъде публикувано по всички федерални канали", казва Лунин на Волф, след което Волф си тръгва.

Според руското опозиционно издание "Агентство", Лунин всъщност се е казвал Пустовалов, но до 2023 година. Той е служил в доброволческата част "Судоплатов", първо като обикновен войник, а след това като командир на рота и взвод, като после е работил в Центъра за техническо развитие и услуги "Судоплатов" в окупираната от руснаците част на Запорожка област. Лунин е родом от Кузбас, с очевидно неонацистки възгледи, добавя и друг руски опозиционен информационен телеграм канал в лицето на ASTRA. На страницата си във ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook) той е публикувал снимки на фигурки на бог Перун със свастика и рунически надпис "ОДИН", а също така има татуировка на "Черното слънце", често срещан символ в Третия райх (СНИМКИ).

Все по-лошо за Путинова Русия

Ограниченията да се снабдиш с бензин и дизел в Русия продължават да се разпространяват. Вече чак в Северо-Курилск в Сахалинска област има превантивни мерки, съобщиха местните власти в официалния си канал в Телеграм. Какви са мерките – максимум 20 литра бензин или дизел за 1 превозно средство, не може да сипваш гортива в туби. Следващата седмица ограничението може да стане 30 литра. "През последните дни имаше неоправдано бързане сред жителите да купуват гориво от бензиностанциите – горивото се купуваше в очевидно прекомерни количества", пише пресслужбата на градската администрация.

По 20 литра бензин и по 50 литра дизел на превозно средство ще се отпускат в Дагестан, обяви руското министерство на енергетиката. Това било временно - "Тази мярка предотвратява изкуствения недостиг и гарантира наличието на гориво за всички категории граждани", заявиха местните власти, предаде руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Но опашките по руските бензиностанции, където и да погледнеш, вече са обичайна гледка:

Fuel supplies in Saratov are becoming critical, with hundreds of cars queuing at gas stations. Drivers are reportedly waiting for hours as shortages spread, disrupting local activity and adding pressure on residents already facing rising fuel prices. #Russia pic.twitter.com/JXfquw89bc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

Същевременно руският финансов министър Антон Силуанов отрече, че цените на бензина в Русия хвърчат нагоре. По думите му, имало незначително поскъпване, но само на някои бензиностанции, от по-малки, независими вериги. Според руското икономическо министерство официално инфлацията в страната през юни е вече 5,8%, растеж от 0,5%, предаде Bloomberg. А Русия се похвали, че е ударила бензиностанция – в Запорожието. Само че Украйна удря директно руски петролни рафинерии и ги вади от строя една след друга – ОЩЕ: Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

Russian Finance Minister Anton Siluanov denied there is a fuel price surge, saying increases are limited mainly to independent gas stations. He claimed prices at major vertically integrated oil companies have risen only slightly. #Russia pic.twitter.com/eqOaHMiciJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

🤯 Horrific footage captures the moment a Russian strike hit a gas station in Zaporizhzhia



Another gas station in Sumy was also hit, leaving four people injured. Fuel stations in the Dnipropetrovsk region were damaged as well.



Makes you wonder at what point the Kremlin decided… pic.twitter.com/NNdUSGlpV5 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

На този фон, френският президент Еманюел Макрон изрично подчерта, че САЩ за пръв път са одобрили в официален документ следното – подкрепа за териториалния интегритет на Украйна, оказване на военна помощ, налагане на санкции върху Русия. С други думи, според Макрон, Доналд Тръмп и администрацията му вече твърдо не са неутрален медиатор. А "Комерсант" публикува информация, че от началото на годината по официални руски данни над руска земя са свалени 39 000 украински далекобойни дрона и констатация на Z-канала "Военен наблюдател", че вече Украйна превъзхожда Русия в този компонент. Видно е, че и при дроновете в среден обсег украинците за момента печелят превъзходство:

The United States has for the first time approved a text stating that it is no longer a neutral mediator in the Russia–Ukraine war, Macron said.



“The document states that the United States supports Ukraine’s territorial integrity, provides military assistance, helps with energy,… pic.twitter.com/i9HPBSDpk3 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 45 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 25 юни е имало 257 бойни сблъсъка спрямо 232 на 24 юни. Руснаците са хвърлили 310 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 48 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2896 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9388 FPV дрона, което е с около 700 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, все още най-горещата точка на фронта, сочи официалната украинска информация. Още 23 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но пак само 1 в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка. Врагът прави контраатаки в Константиновка, констатира Z-каналът "Два майора". 27 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 17 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление - руското военно министерство се хвали с напредък в самия Лиман, без да дава достоверни доказателства в подкрепа на хвалбите, още цели 23 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Славянско направление. За Лиман ISW представя геолокализирани видеокадри от руски обстрели в райони в покрайнините на града, където преди това руснаците твърдяха, че имат позиции - след като обаче стрелят там, явно стрелят по някой друг, кой ли ще е той?

Ukraine’s 36th Marine Brigade is striking Russian shelters and logistics on the Kostiantynivka front. The brigade’s VARTOVI unmanned systems battalion is mainly focused on front line positions and rear support assets. #Ukraine pic.twitter.com/aWCzGmFAxz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 189 далекобойни дрона и 7 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 3 от ракетите и 174 дрона – на 12 места в Украйна е имало удари от 4 руски ракети и 11 руски дрона, уточняват от украинските ВВС. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за двама ранени след тази атака. Украинската спешна служба уточни, че са били подпалени складови помещения, без повече подробности. Руски успешни удари е имало още в Суми, където са подпалени 10 коли, както и в Запорожие, където са ранени трима души и частично е разрушена жилищна сграда – ОЩЕ: Украйна отрази руска атака срещу столицата Киев (ВИДЕО)