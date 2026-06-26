The Macallan представя Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release – лимитирано издание в чест на кинематографичното наследство на Джеймс Бонд

Вдъхновено от интригата и изяществото на филма „Diamonds Are Forever“, новото лимитирано издание отбелязва творческата връзка между The Macallan и Джеймс Бонд, обединявайки майсторство, иновация и кино наследство в едно изключително сингъл малц уиски

The Macallan представя The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release – ново лимитирано сингъл малц шотландско уиски, създадено по повод 55-годишнината от премиерата на емблематичния филм „Diamonds Are Forever“. Изданието отдава почит на изтънчения вкус на Джеймс Бонд към шерито и на споделените ценности, които свързват The Macallan и легендарния агент 007 – майсторство, иновация и умението за разказване на запомнящи се истории.

„Подобно на самия Бонд, това уиски пази своите тайни. На пръв поглед изглежда тъмно и загадъчно, но изненадва небцето с елегантност и лекота. Всяка бъчва добавя нов пласт към историята – отражение на обратите във филма и на споделения дух на иновация, който свързва The Macallan и Джеймс Бонд“, коментира Ръсел Грейг, уискимейкър на The Macallan.

След The Macallan James Bond 60th Anniversary Release от 2022 г. новото издание продължава творческото партньорство между двете емблематични марки. Създадено от уискимейкъра на The Macallan Ръсел Грейг, уискито черпи вдъхновение от сюжета на „Diamonds Are Forever“, включително от познанията на Бонд за шери и червено вино.

Дестилирано през 2-007 и отлежавало 18 години, лимитираното сингъл малц уиски пресъздава интригата, двойствеността и неочакваните обрати, характерни за „Diamonds Are Forever“. За създаването му са използвани специални хибридни бъчви от европейски и американски дъб, подправени с шери, в комбинация с бъчви от американски дъб, в които преди това е отлежавало червено вино. Тази селекция е вдъхновена от моментите във филма, в които познанията на Бонд за виното му помагат да разкрие ключови улики. Резултатът е уиски с дълбочина, характер и деликатна сладост, което демонстрира иновативния подход и безкомпромисното майсторство на The Macallan.

„The Macallan има дългогодишна връзка с киното и телевизията, като през годините марката е присъствала в над 290 продукции. За нас е привилегия да отдадем почит на трайното влияние на Джеймс Бонд върху киното – чрез истории и герои, които продължават да вдъхновяват публиката по целия свят“, споделя Жауме Ферас, креативен директор на The Macallan и добавя: „С това издание почитаме наследството на „Diamonds Are Forever“, улавяйки интригата, елегантността и иновативния дух, които определят филма. Това е празник на непреходното разказване на истории, оживяло чрез майсторството и характера, които свързват The Macallan и Джеймс Бонд.“

В аромата се открояват изискани нотки на полиран дъб, ванилия и богати сушени плодове. Вкусът се разгръща меко, с пластове карамел и трюфели, поръсени с какао, следвани от плодова комплексност и фин нюанс на индийско орехче. Финалът е дълъг, елегантен и изискан.

Бутилирано при 45,5% ABV, уискито впечатлява с естествен цвят, вдъхновен от червено-оранжевия пясъчник на пустинята Невада около Лас Вегас – една от ключовите локации във филма.

Дизайнът на бутилката и презентационната кутия черпят вдъхновение от оригинални материали от продукцията на „Diamonds Are Forever“, съхранявани в официалните архиви на Джеймс Бонд – от сателита с лазерен лъч до емблематичната начална сцена на филма. Така изданието предлага поглед зад кулисите на света на Бонд и показва умението на The Macallan да разказва истории чрез майсторство, вкус и дизайн.

The Macallan Diamonds Are Forever 55th Anniversary Release ще бъде налично на www.themacallan.com. Българските ценители на The Macallan също ще имат възможност да се докоснат до специалното издание, което ще бъде достъпно у нас благодарение Кока-Кола ХБК България – официален дистрибутор на марката за страната.