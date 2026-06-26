Кошмарни новини за Левски: Контузия извади ключов играч за старта на сезона

Левски почти сигурно няма да може да разчита на Мустафа Сангаре в първия си официален мач за новия сезон. Нападателят продължава възстановяването си от контузия и по всичко изглежда, че няма да бъде готов за гостуването на Борац в Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига, съобщават от „Мач Телеграф“.

Мустафа Сангаре няма да бъде на разположение за старта на сезона

Според прогнозите малийският нападател няма да успее да се възстанови до 7 юли, когато е първата среща между двата отбора. В клуба все още таят надежди той да бъде на разположение за реванша, но към момента подобен сценарий изглежда по-скоро малко вероятен.

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Сангаре бе преследван от контузии и през последните месеци на миналия сезон. След като пропусна серия от мачове, той се завърна в игра за дербито срещу ЦСКА, но престоят му на терена се оказа кратък. Влезе като резерва след почивката, но около 60-ата минута отново бе принуден да напусне. Именно този проблем го принуди да стартира лятната си подготовка на облекчен режим, а впоследствие нападателят получиново разтежение на същото място.

Със сигурност извън сметките за двубоите с Борац остава и Стипе Вуликич. Хърватският защитник продължава възстановяването си след тежката контузия, получена в края на миналия сезон, като към момента няма яснота кога ще се завърне в игра. По-добри са новините около Карл Фабиен и Асен Митков. Двамата също лекуват травми, но очакванията в лагера на “сините” са те да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за старта на новия сезон.

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