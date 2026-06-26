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Заедно с DARA: Карлос Насар става лице на България пред света

26 юни 2026, 10:58 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на туризма
Заедно с DARA: Карлос Насар става лице на България пред света

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в "Евровизия" 2026 DARA, той е следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи като посланици на добра воля на българския туризъм.

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По време на срещата министър Димитров подари на Карлос Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, каза министър Димитров.

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Карлос Насар заяви, че с гордост ще подкрепи тази мисия в името на България. „Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, каза той.

В рамките на инициативата известни българи от различни сфери ще представят България през своята лична връзка с нея, на място, което ги вълнува, и с послание към хората, които все още не са я открили.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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