Хората на Радев атакуват опозицията за бюджета: Скрихте разходите, сега критикувате

"Прогресивна България" отвърна на критиките на опозицията за бюджет 2026, като обвини своите политически опоненти, че представят подвеждащи данни и "скриват сметките в чекмеджетата". Това стана с декларация от парламентарната трибуна, прочетена от Константин Проданов.

По думите му опозицията се хвали, че е предвиждала разходи в размер на 54 млрд. евро за 2026 г., докато управляващите са заложили 57 млрд. евро. Според него обаче разликата от 2,7 млрд. евро е само привидна, тъй като част от разходите не са били отчетени реално.

"Вчера чухме от опозицията безпрецедентен хор от неверни твърдения с фалшиви прогнози, чухме за водопади от евра и капкови напоявания. От ПБ имаме роля да пазим истината от политически спекулации", заяви Проданов. Още: "Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

Той посочи, че настоящото управление е наследило 2,2 млрд. евро поети, но необезпечени и неразплатени ангажименти към общините и АПИ за 2024 и 2025 г. По думите му, ако не са били предприети промени, реалният бюджетен дефицит през 2026 г. би достигнал 7,4% от БВП заради нарастващите разходи без осигурено финансиране.

Проданов отхвърли и критиките, че минималната работна заплата е замразена.

"Минималната работна заплата не е замразена, тя нараства с 12,6% от 1 януари, достигайки 620 евро, а над 1 млрд. евро са дадени за пенсии. Разширяваме обхвата на помощи за семейството, за първи път се въвежда и нова помощ за великденските и коледните празници", заяви той.

Според него неверни са и твърденията, че бюджетът предвижда средства за закупуване на автомобили. Още: През 2019 г. Радев сам сезира КС срещу "данък втори дом", а сега го прокарва: Има решение, че е противоконституционен

"Няма да поръчваме никакви коли или други подобни артикули – това е плоска манипулация. Разходите за издръжка засягат всички държавни и общински болници, детски градини, училища. Това са консумативи за лечебните заведения, отопление за класните стаи, гориво за патрулките на МВР и линейките, храна за социалните домове", каза Проданов.

Той коментира и критиките към капиталовите разходи, като подчерта, че от общо 9,3 млрд. евро, предвидени за тази година, 5,3 млрд. евро са европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и не могат да бъдат намалявани с цел ограничаване на дефицита.

"Разплащанията по ПВУ бяха забавени и част от тях останаха за тази година, а не бяха направени предходните години. Опозицията предлага да орежем и останалите 4 млрд. евро от националните капиталови разходи, които са средствата за завършване на започнати проекти по училища и пътища, пари за инфраструктура и за модернизация на армията", заяви Проданов.

По думите му не отговарят на истината и обвиненията, свързани с подкрепата за енергетиката и бизнеса. Още: "Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи": ПБ скочи в защита на Донев след крайните критики

"За 2026 г. са предвидени допълнителни разходи от 225,4 млн. евро точно за програми, които смекчават нестабилността на цените на електрическата енергия. Това е директна финансова защита на битовите и небитовите крайни клиенти, а не водопад за енергийните компании", каза той.

Проданов заяви още, че правителството предприема мерки за ограничаване на неефективното харчене на публични средства.

"Истинският водопад на публични средства изтичаше при вашето управление, а теча го спираме ние, като отнемем възможността за индексация на действащите договори за текущ ремонт и строителство, въвеждаме строг таван на авансовите плащания и прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините", заяви той.

В заключение Проданов подчерта, че приоритет на управлението ще бъдат инвестициите, а не стимулирането на потреблението чрез ново задлъжняване.

"Инвестициите ще бъдат фокус на нашето управление, а не самоцелното помпане на потребление чрез кредити, което развива чуждата икономика, но задушава нашата", каза той.