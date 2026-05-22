4 причини, поради които доматените ви растения може да увяхват

Проверявайте редовно влажността на почвата, за да предотвратите стрес от суша и да съживите увяхващите растения.

Болести като гъбични или бактериални увяхвания могат да нарушат водния поток и да повредят растенията.

Доматените растения увяхват поради стрес от околната среда, болести или вредители, засягащи растежа.

Още: На пряко или непряко слънце трябва да отглеждате доматите

Нищо не може да се сравни с вкуса на доматен домат , узрял на лоза , но производството на тези вкусни плодове е свързано с определени предизвикателства. Доматите са податливи на множество болести и екологични проблеми, които могат да повлияят на растежа на растенията и производството на плодове. Един често срещан проблем, с който се сблъскват производителите, е увяхването на растенията и листата. Различни фактори могат да доведат до увяхване на доматените растения , като някои са по-сериозни от други. Научете какво причинява увяхването на доматите и как можете да избегнете проблема.

Градинарски трик: 6 добавки за експлозивен растеж на доматите

Увяхване на доматите поради воден стрес

Първата стъпка в справянето с увяхването на доматите е да се идентифицира причината за проблема. Увяхването, причинено от фактори на околната среда, е най-лесно за справяне. Започнете, като изключите суша или воден стрес. Проверете влажността на почвата на ръка или използвайте влагомер. Поливайте растенията, ако почвата е суха, и наблюдавайте как реагират. Ако увяхването се дължи на воден стрес, растенията бързо ще се възстановят след напояване.

Решение . Доматените растения се нуждаят от 2,5 до 5 см вода всяка седмица и се развиват най-добре при постоянна влажност, а не при променливи периоди на влажна и суха почва. Поливайте обилно, за да насърчите дълбокия растеж на корените, но избягвайте прекомерното поливане, което може да задуши корените. Най-добрият начин за управление на напояването е да проверите почвата с пръст. Ако почвата е суха на около 2,5 см дълбочина, е време за поливане.

Още: Тази грешка при колтученето може да остави доматите без добра реколта

Увяхване на домати, причинено от орехови дървета

Друг фактор на околната среда, който може да причини увяхване на доматите, е наличието на орехови дървета. Ореховите дървета ( Juglans nigra ) и близкородственото дърво тиква ( Juglans cinerea ) произвеждат химикал, наречен юглон, който може да бъде токсичен за много растения. Дърветата произвеждат този химикал, за да намалят конкуренцията от близките растения. Доматените растения и техните роднини (чушки, патладжани, картофи) са чувствителни към юглон в почвата, което може да причини пожълтяла или увяхнала листа, забавен растеж и смърт на растенията. Търсете орехови дървета в близост до вашата зеленчукова градина. Ореховите дървета имат алтернативен модел на разклоняване и дават големи, пересто сложни листа. Зрелите дървета дават заоблени плодове вътре в дебела обвивка, която става жълто-черна, когато узрее.

Решение

Доматените растения, повредени от юглон, няма да се възстановят. Ако орехът е причината за вашия проблем, помислете за преместване на доматените си насаждения. Най-голямата концентрация на юглон в почвата обикновено се намира под капковата линия на дървото (най-широката част от клоните му), въпреки че корените на ореха могат да се простират далеч отвъд капковата линия. Много зеленчукови култури понасят юглон и могат да се засаждат близо до орехови дървета, включително царевица, тикви, боб, пъпеши и моркови.

Още: Как да разпознаем кога доматите имат нужда от повече вода

Увяхващи болести по доматите

Болезнените организми, които причиняват симптоми на увяхване по доматите, включват гъбични, бактериални и вирусни агенти. Огледайте растенията за признаци и симптоми на заболяване, за да различите един патоген от друг. Можете да използвате процес на елиминиране, за да определите причинителя, като разгледате симптомите на следните често срещани заболявания по ред.

Вирус на петнистото увяхване по доматите

Започнете с оглед на листата. Потърсете бронзови или тъмни петна по листата или ясно изразени лилави жилки. Това са симптоми на вируса на петнистото увяхване на доматите (TSWV), който се разпространява от малко насекомо, наречено трипс. Заразените растения може да изглеждат закърнели, а младите растения често увяхват и умират. Ако растението има плодове, потърсете жълти или зелени пръстени по доматите.

Още: Доматите ще дадат рекордна реколта: Какво да сложите в дупката при засаждане

Решение

Вирусът на петнистото увяхване по доматите не може да бъде излекуван и може бързо да се разпространи от растение на растение чрез хранене с трипси. Отстранете заразените доматени растения възможно най-скоро, за да ограничите разпространението им към други растения. Много сортове домати са устойчиви на вируса на петнистото увяхване по доматите. Когато купувате растения или семена, търсете съкращението TSW или TSWV, посочено в описанията в каталога и на етикетите на растенията, което показва, че сортът е устойчив на вируса на петнистото увяхване по доматите.

Превърнете отпадъците от двора в мулч, който ще помогне за отглеждането на по-сочни домати

Гъбични увяхвания

Увяхването може да бъде причинено и от гъбични патогени, които нахлуват в съдовата система и нарушават водния поток през растението. Фузариозното и вертицилиозното увяхване са две често срещани болести по доматите, които причиняват много различни симптоми от вируса на петнистото увяхване на доматите. Спорите на Фузариум и Вертикилиум зимуват в почвата и навлизат в растението през корените. Болестта прогресира от долната част на растението нагоре, причинявайки пожълтяване, увяхване и евентуално умиране на листата. Отрежете заразено стъбло, за да потърсите признаци на гъбния патоген, който причинява червеникаво-кафяво до черно обезцветяване в центъра на стъблото.

Още: Първото торене на доматите след засаждането им в градината: Кога и как е правилно да се направи?

Решение

Отглеждането на сортове домати, устойчиви на фузариумно и вертицилийно увяхване, е най-ефективното средство за контрол. Устойчивите сортове са обозначени с „V“, „F“ или „FF“ върху етикетите на растенията и в описанията в каталозите. Сеитбообращението също може да помогне за намаляване на честотата на инфекциите в градината, но гъбните спори могат да оцелеят в почвата в продължение на много години, така че е необходима дълга ротация от 4 до 6 години. Тази ротация трябва да включва всички членове на семейство доматени (чушки, патладжани, картофи, домати, петунии), не само домати. Ако пространството не позволява такава дълга ротация, можете да отглеждате доматени растения и техните роднини в големи контейнери като алтернатива.