Сложете това растение и ще забравите за конденза в банята

Кондензацията в банята е често срещан проблем в много домове, особено там, където вентилацията е ограничена. Но експертите по растенията казват, че едно класическо стайно растение може да помогне за естествено балансиране на нивата на влажност на закрито - бостънската папрат.

Дълго пренебрегвана, бостънската папрат сега се радва на тихо възраждане, като експертите я описват като едно от най-трудолюбивите стайни растения, които можете да добавите към дома си.

Мораг Хил, съосновател на The Little Botanical , казва, че обновената привлекателност на бостънската папрат се крие както във визуалното ѝ въздействие, така и в изненадващо лесната грижа.

„Бостънската папрат е една от най-лесните за грижа папрати и е абсолютен чар“, казва Мораг. „Със своите яркозелени, подобни на пера листа, тя мигновено омекотява пространството и добавя онова буйно усещане за вътрешна джунгла. С малко познания всеки може да се наслади на това подходящо за домашни любимци и супер стилно растение у дома.“

Защо бостънските папрати виреят в баните

Дейвид Денйер, експерт по цветя и градини на Eflorist с над 35 години опит, казва, че бостънската папрат се откроява със способността си да се справя – и да се възползва от – богати на влага условия.

„Ако търсите шампиона сред растенията за обезвлажняване, не търсете повече от бостънската папрат. С гъсти, перести листа, които осигуряват огромна повърхност, тези растения са изключително ефективни, когато става въпрос за естествено обезвлажняване и балансиране на влагата във вашия дом“, обяснява той.

„Тези папрати виреят във влажен климат и с удоволствие ще абсорбират излишната влага в дома ви, което ги прави едно от най-добрите растения за бани и влажни перални помещения . Поставете ги във висяща кошница или на рафт, където ще се възползват от парата от душа или пералнята ви.“

Тъй като виреят във влажни условия, бостънските папрати са особено подходящи за домове с ограничена вентилация, където е по-вероятно да се образува конденз .

„Това е растение, което наистина обича влагата“, добавя Мораг. „Редовното пръскане или групирането на растенията заедно за естествено повишаване на влажността може да направи огромна разлика.“

Къде да поставите бостънска папрат за най-добри резултати

Бостънските папрати растат най-добре на ярка, непряка светлина, възпроизвеждайки пъстрите условия на естественото им местообитание в горския под. Избягвайте пряка слънчева светлина, тъй като тя може да изгори листата и да причини покафеняване.

„Светла стая без силни лъчи е идеална. Моите виреят и живеят щастливо далеч от пряката слънчева светлина, поставени по-ниско под короната на по-високо растение“, казва Мораг. „Това помага да се създаде естествен, многопластов ефект на джунгла на закрито. Прекрасен начин е да ги стилизирате, като същевременно ги поддържате в най-здрав вид.“

Баните с естествена светлина, задушените кухни и светлите перални са идеални, особено когато растението може да се възползва от редовна влажност.

Как да се грижим за бостънска папрат

Бостънските папрати може да изглеждат деликатни, но са сравнително устойчиви, стига да са задоволени основние им нужди от грижи – те предпочитат постоянно влажна почва, въпреки че трябва да се избягва преовлажняване.

„Винаги препоръчвам да проверите почвата с палец предиполиване“, съветва Мораг. „Ако горният слой е сух, е време за поливане – но проверете и вътрешността на саксиите, растението никога не трябва да се оставя с дни във вода.“

Пожълтялите върхове на листата могат да бъдат знак, че растението се нуждае от повече влага във въздуха.

„Бостънските папрати предпочитат да останат постоянно влажни, така че ако забележите, че върховете им пожълтяват, това е знак, че може да се нуждаят от повече пулверизиране“, обяснява Дейвид.

По време на вегетационния период, лекото подхранване може да помогне за здравословния растеж.

„Малко подхранване през летните месеци подпомага здравословния и пълен растеж на листата“, казва Мораг. „Но по-малкото е повече – прехранването не е необходимо и може да повреди растението.“