На пряко или непряко слънце трябва да отглеждате доматите

Решението къде да засадите доматите си не е задължително да е трудно, но ви е необходимо слънчево място в двора. Доматите се нуждаят от слънце, за да дадат сочни и ароматни плодове. Защо да си правите труда да ги засаждате, ако те ще бъдат само скучни? Когато решавате къде да ги засадите, е добре да знаете точно от колко слънце се нуждаят. Нуждаят ли се от пряка слънчева светлина или е приемливо и непряка? Тук сме, за да отговорим на всички ваши въпроси относно осигуряването на точното количество светлина на доматите, за да имате килограми и килограми сладки домати, на които да се наслаждавате през цялото лято.

Доматите се нуждаят ли от пряка или непряка слънчева светлина?

Доматите се нуждаят от пълна пряка слънчева светлина . Ако са засадени на непряка слънчева светлина, те могат да станат дълги със слаби стъбла, докато растат и се разтягат, за да достигнат повече светлина. Това може да намали добива на растенията или да им попречи да дадат плодове напълно. Доматите виреят на пряка слънчева светлина. Тя играе важна роля за добива на плодове, както и за съдържанието на захар и хранителни вещества.

Колко светлина са необходими на доматите?

Доматените растения се нуждаят от шест до осем часа пълно пряко слънце всеки ден. Това означава, че вашите доматени растения се нуждаят както от сутрешно, така и от следобедно слънце. Младите доматени растения използват енергията от слънцето, за да развият здрави корени и силни стъбла и да произвеждат високи добиви от плодове. Ако не получават достатъчно слънце, стъблата им ще бъдат слаби, тънки и дългокраки, което ще се отрази на добива на доматите. Ако стъблата не са достатъчно здрави, те могат да се счупят и няма да могат да поддържат плодовете. Слънчевата светлина е от решаващо значение за развитието на цветовете. Без нея растението ще произвежда по-малко цветове, което ще доведе до по-малко плодове.

Слънчевата светлина също така подпомага производството на захар и развитието на антиоксиданти. По време на фотосинтезата листата преобразуват светлинната енергия в захари, които след това се прехвърлят към плодовете, така че колкото повече слънчева светлина получават, толкова по-вкусни ще бъдат вашите домати.

UV светлината също така задейства производството на здравословни антиоксиданти.

Как да разберете дали доматите не получават достатъчно слънце

Доматено растение, което не получава достатъчно светлина, ще покаже признаци много преди да се развият плодове. Ако вашите доматени растения имат слаби и дългокраки стъбла, рядка или пожълтяла листа, бавен растеж и малко цветове, те се нуждаят от повече слънчева светлина. Вашите растения може да дадат плодове, но може да изглежда, че им отнема цяла вечност, за да узреят.

Преместете растенията в контейнери на място, където ще получават повече слънце. За тези, които се отглеждат в земята, подрежете всички близки растения, които биха могли да хвърлят сянка върху доматите. За по-сенчести дворове чери доматите са по-толерантни към слаба или индиректна светлина от другите сортове, а контейнерите са лесни за преместване и следват слънцето през целия ден, ако е необходимо.

Когато доматите се нуждаят от сянка

В райони с интензивни горещини, където температурите се покачват до 32°C или повече, следобедната сянка може да помогне, предпазвайки растенията от окапване на цветовете им. Екстремните горещини могат да причинят слънчево изгаряне , растенията ще спрат да растат и да не могат да опрашват, а плодовете няма да узреят напълно. Стресът също така прави растенията по-податливи на болести и вредители.