Църковен празник на 23 май: За какво трябва да се помолите на този ден?

Утре, 23 май, е празникът на свети изповедник Михаил в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 23 май

Още от ранна възраст свети Михаил бил изпълнен с желание да служи на Бога. Оставяйки светския свят зад гърба си, той избрал пътя на монашеството, посвещавайки се изцяло на духовната борба. Заради дълбокото си благочестие и строг живот, той бил назначен за игумен на манастир в град Синада (в Мала Азия). Там той укрепвал братята в благочестие, пост и молитва, водейки строг, но благодатен живот.

През този период Христовата Църква преживява тежко изпитание: иконоборчески императори заповядват унищожаването на свети изображения и преследват онези, които се осмеляват да ги почитат. Мнозина, от страх, замълчават или правят компромиси. Свети Михаил обаче не се подчинява. Като истински Христов служител, той открито защитава светите мощи, без да се страхува да изобличи лъжеученията дори пред властите.

Твърдата му позиция е причината той да си навлече гнева на императорския двор. Михаил бил арестуван, разпитван, заплашван и тормозен в опит да бъде принуден да абдикира. Но той остава верен на вярата си - като свят изповедник, той не се отклонява от истината, въпреки униженията, глада и страданията.

След много години изгнание, прекарани в мъчения, свети Михаил се оттеглил към Господа. Той не претърпял мъченическа смърт в буквалния смисъл, но целият му живот бил борба за вярност и затова Църквата го прославила като изповедник, пострадал за православната вяра.

Свети Михаил не оставя след себе си писмено наследство, а дълбоко изразителен пример – пример за отстояване на истината, дори когато това му е струвало живота. Животът му се превърна в мълчалива проповед, а страданието му в молитвена жертва за Църквата.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 23 май

Мъгла сутринта на 23 май предвещава дъжд през следващите дни. Ако духа северен вятър, есента ще бъде суха и топла. Източен вятър на 23 май предсказва дъжд и хладно време.

Какво не бива да правите утре? На този ден е забранено да се забърквате в спорове, да използвате нецензурни думи, да се отчайвате, да бъдете подвластни на завист или алчност - всичко това води до загуба на щастие.

Според общоприетото поверие, на този ден е най-добре да се въздържате от големи промени, като например преместване, и да избягвате да разкривате плановете си на други хора. Препоръчително е също така да избягвате даването на пари назаем или даването на вещи - съществува поверие, че това може да доведе до загуба не само на материално богатство, но и на добро здраве и финансова стабилност.

Какво можете да правите утре? Вярващите с дълбока преданост отправят молитвите си към Свети Михаил, молейки за неговата непоколебима закрила и мъдра подкрепа в трудни моменти. Те също така отправят молитви за мир.

