Колко често трябва да поливате доматите си?

Доматите са сравнително лесни за отглеждане, но се нуждаят от точното количество вода, за да виреят.

Обикновено се нуждаят от 2,5 до 5 см вода седмично, но проверката на почвата е най-добрият начин да се определи честотата.

Нека времето определи дали можете да пропуснете поливането или дали е необходимо да го увеличите.

Нищо не може да се сравни със сочен, узрял домашен домат в разгара на лятото и ако имате късмет, ще имате достатъчно домати, за да ги замразите или да направите доматен сос или доматено сладко, за да запазите богатата си реколта. Но този късмет идва от това да знаете точно правилните грижи и поддръжка за вашите растения, като най-важното е колко често да поливате доматите си. Правилото е, че доматите се нуждаят от 2,5 до 5 см вода на седмица, но колко често точно трябва да ги поливате зависи от почвените условия, къде са засадени доматите ви и вашия климат.

Доматите обикновено са лесни за отглеждане, но поливането е мястото, където нещата могат да се объркат. Има малка част от Златокоска, за да се постигне правилната честота на поливане на доматите. Ако поливате твърде много, може да получите подгизнали корени и изгнили домати. Ако поливате твърде малко, може да получите не особено добра реколта.

Кои фактори определят честотата на поливане?

Не всички доматени растения растат при едни и същи условия. Почвата и климатът се различават значително не само от щат до щат, но дори и в един и същи квартал. Вашите доматени растения може да се нуждаят от поливане по-често от тези на съседа ви, единствено заради избрания от вас съд или използваната почва. Ето някои фактори, които влияят на това колко често трябва да поливате доматените си растения:

Климат

Колкото по-горещ и сух е климатът, толкова по-често ще е необходимо да се поливат доматените растения. При екстремни горещини доматите в контейнери ще трябва да се поливат ежедневно.

Ако горещото време е съпроводено със сухи условия, може да се наложи да увеличите честотата на поливане до два пъти дневно.

Почва

Почвата е най-важният елемент при определяне на честотата на поливане, защото тя е ключът към задържането на вода. „Пясъчната почва се оттича лесно и доматените растения, отглеждани в песъчлива почва, ще се нуждаят от поливане три до четири пъти седмично. Почвите с повече глина задържат вода, така че поливането веднъж седмично обикновено е достатъчно“, казва Сиърс.

Времето

Нека времето ви бъде водач, когато поливате доматите. През летните месеци, когато не е валяло от седмица, трябва да увеличите честотата на поливане на доматените си растения. Ако обаче е имало силна буря, можете да пропуснете един или два дни, докато почвата отново изсъхне.

Вкопани срещу контейнерни растения

Доматите, засадени в земята, имат повече водни резерви, от които да черпят, и обикновено по-дълбоки корени, за да достигнат по-дълбоко в почвата. В контейнер количеството вода, което растението получава от валежите, е много по-ограничено, така че зависи от водата, която му давате. „Кантейнерните растения са склонни да изсъхват по-бързо и следователно може да се нуждаят от по-често поливане, за да се поддържа почвата влажна“, казва Сиърс.

Етап на растеж

Друг фактор, който влияе върху честотата на поливане на доматените растения, е техният етап на растеж. Младите разсади и разсадите се нуждаят от често, дори ежедневно, поливане. При зрелите растения честотата на поливане намалява до няколко пъти седмично, освен при изключително горещо време.