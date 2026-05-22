Владимир Путин обяви, че е дал заповед на Министерството на отбраната на Русия да представи предложения какъв отговор да бъде даден от руска страна за украинската атака от тази сутрин срещу колеж и общежитието му в окупираната от руснаците Луганска област. Според последни данни, озвучени от самия Путин, при удара са убити 6 души, 39 са ранени, 15 са в неизвестност, а разчистването на развалините продължава.

Путин нарече удара "терористична атака" като заяви: "Снощи неонацисткият режим в Киев извърши терористично нападение срещу студентско общежитие. През нощта, докато студентите спяха."

Тук следва да се уточнят две неща. На първо място така загрижилият се за атакувани спящи хора Путин не показва същата загриженост, когато всяка нощ в продължение на над четири години Русия атакува, убива и осакатява спящи хора в домовете им в Украйна. На второ място следва да се посочи, че има информация, че ударът е нанесен там, защото в общежитието са били разквартирувани руски войници.

Earlier, Russian Z-channels leaked an order about housing troops in the professional college dormitory. After the strike, locals commented that "it wasn't random," referencing military use of civilian facilities.



Путин също така лицемерно призова украинските военни да откажат да изпълняват заповедите на украинското командване: "Бих искал да се обърна към украинските въоръжени сили - не изпълнявайте престъпните заповеди на корумпираната киевска хунта, в противен случай самите вие ​​ще станете съучастници в престъпленията." Би било хубаво да видим деня, в който руските военни ще откажат да изпълняват неговите и на руското военно командване заповеди и да спрат да убиват всекидневно мирни украински граждани.