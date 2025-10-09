5 растения, които задължително трябва да засеете през октомври

През октомври градинарският сезон бавно приключва, но все още има няколко растения за засяване. Лайка и ким са все още добри варианти за засяване в билковата градина този месец. Тъй като температурите продължават да падат, могат да се засяват и студено покълващи растения като зимна тученица, пулсатила и иглика.

Немска лайка

Немската лайка (Matricaria chamomilla) е едно от най-известните лечебни растения. В градината това едногодишно растение се пресажда всяка година и вирее на слънчево място. През есента, между септември и октомври, семената могат да се засяват директно във финозърнеста, леко влажна почва. Засяването се улеснява, ако фините семена първо се смесят с малко пясък.

Най-добре е семената да се сеят на редове (на 20 сантиметра разстояние) и само леко да се притискат – те са леки кълнове. Когато първите разсад се появят след около седмица, можете да проредите растенията на разстояние около 30 сантиметра. За да предотвратите навеждането на растенията, най-добре е да ги закрепите с колове и канап.

Също така е важно: Поддържайте лехата добре почистена от плевели през първите четири до шест седмици. Това растение с ниски хранителни вещества обикновено не изисква тор.

Ким

Кимът (Carum carvi) обикновено се сее от март до юни, но може да се сее и през есента. Тази билка вирее на слънчево до частично засенчено място с умерено богата на хранителни вещества почва. Посейте леко покълващите семена плитко в разрохкана почва без плевели и поддържайте семената влажни. Покълването трябва да настъпи след около четири седмици.

Тъй като растенията са издръжливи, те могат да останат в лехата през зимата. Пресните листа могат да се събират около шест до девет седмици след сеитбата, а семената - на следващата година. Корените също са годни за консумация - напомнят на вкус на пащърнак.

Зимна тученица

Зимната тученица (Montia perfoliata), известна още като тученица, е прекрасен едногодишен листен зеленчук. Може да се сее в лехи, неотопляеми оранжерии или в саксии на балкони от септември до февруари. Покълването е най-добро при температури под 12 градуса по Целзий; дори при ниски температури между 4 и 8 градуса по Целзий, този зимен зеленчук може да вирее. В лехи се сее на разпръскване или в редове на разстояние от 15 до 20 сантиметра един от друг.

След сеитба поддържайте почвата влажна, но не мокра. Зимната тученица не се нуждае от тор. Билката е готова за прибиране на реколтата след около шест до осем седмици. Листата тогава трябва да са високи около десет сантиметра.

Ако е покрита със защитен слой сняг, зимната тученица може да оцелее дори при температури до -20 градуса по Целзий. Листата са вкусни в смесени салати или смутита.

Иглика и котенце

Както игликата (Primula veris), така и обикновената пулсатила (Pulsatilla vulgaris) ни очароват с пъстрите си цветове, започващи през март. Тези, които искат сами да отглеждат тези многогодишни растения, могат да засеят растенията, покълващи студено, още в късна есен.

Подгответе тави за семена с дренажни отвори и ги напълнете с ниско съдържание на хранителни вещества почва за саксии. Разпределете семената равномерно върху почвата и поръсете с фина почва. Притиснете леко горния слой и навлажнете почвата с пулверизатор. Поставете тавите на топло място с температури между 18 и 22 градуса по Целзий за две до четири седмици.

След това семената трябва да бъдат изложени на температури между -4 и +4 градуса по Целзий в продължение на около шест до осем седмици. За тази цел, тавите със семена е най-добре да се поставят директно в лехата през зимата. Гъста мрежа предпазва от гладни птици.

Ако външните условия не са идеални, семената могат да получат необходимия студен стимул и в хладилник. След студения период през пролетта, уверете се, че температурите не се покачват рязко: препоръчват се температури между пет и десет градуса по Целзий.

