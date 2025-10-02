6 начина да подхраните почвата в градината преди зимата

Есента е идеалното време да освежите градинската си почва и да я подготвите за още една бурна календарна година. Температурите на почвата са все още сравнително високи и ще имате по-малко съпротивление от земята, ако се наложи да внесете материали в нея.

Още: Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен

Най-добрите начини за подобряване на почвата през есента

Тор от червеи

Ако имате достатъчно късмет да разполагате с щедър запас от собствени мърдащи червеи в градината (в земята или в компостер „ферма за червеи“), може би вече сте благословени с добра доза от тях в почвата. Червеите са синоним на буйно, здравословно и органично компостиране.

Въпреки това, добавянето на червеи или отливки (почва, преминала през храносмилателния тракт на червеите) може да направи чудеса за златото на вашата градина в навечерието на есента.

Тази чудна смес внесена в почвата през есента, ви осигурява контролирано освобождаване на есенциален фосфор, азот, калий, сяра и калций. И като полезен бонус, тя осигурява ефективен контрол на вредителите срещу листни въшки и паякообразни акари, благодарение на ензим, който освобождава, наречен хитиназа.

Още: Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет

Костно брашно

Може би звучи малко зловещо и не е най-очевидното място за оздравяване на почвата, но смлените парченца имат много естествени полезни вещества, за които вашите растения жадуват. Произхождаща предимно от животински кости, тази органична добавка е богата на калций и осигурява бавно освобождаване на фосфор.

Торът с костно брашно е чудесна новина за всички многогодишни растения и растения, които навлизат в период на покой във вашата градина, тъй като помага за обгръщането на корените и насърчава здравословното им развитие преди пролетта. Костното брашно е отличен тор за пролетно цъфтящите луковици, които могат да се възползват директно от този богат стимулатор на корените. То работи добре и за пролетно цъфтящи храсти, които могат да абсорбират полезните вещества по постоянен начин за оптимално усвояване.

Още: Не засаждайте тези 3 растения през есента

Покривни култури

Може да звучи твърде хубаво, за да е истина, тъй като светлината и топлината започват да намаляват, но все още има растения, насочени към активно отстраняване на почвените дефицити и хранителните дефицити, причинени от претоварени летни лехи и бордюри.

Покривните култури попълват тези хранителни дефицити просто чрез съществуването си – и също така помагат за противодействие на ефектите от ерозията на почвата, излагането на стихиите и уплътняването. Отглеждането на някои от тези проактивни подобрители на почвата през есента е прост, но ефективен начин за възстановяване на баланса под земята преди пролетта – те са изключително лесни за поддръжка и наистина трудолюбиви, а някои от тях изглеждат и доста красиви.

Още: 3 растения, които трябва да наторите СЕГА за силен растеж догодина

Пилешки тор

Добавянето на отлежал тор към лехите е отлично средство за подобряване на почвата през есента. Относителната топлина на почвата дава предимството на торовете на животинска основа, ускорявайки процеса на достъп до естествени полезни вещества като азот, което от своя страна спомага за подобряване на структурата на почвата и нивата на аерация.

И освен засилване на въздушния поток и дренажа, има и допълнително предимство от добавянето на пилешки тор през есента – той помага за защита на повърхността на почвата, предпазва я от дъжд и по този начин предотвратява извличането на тези важни хранителни вещества.

Още: Засадете тези луковици СЕГА и напролет ще се радвате на море от цветове

Добрият стар мулч

Красотата на мулча като почвен подобрител е многостранна и широкообхватна. Той помага за регулиране на температурите на почвата, предпазва земята от екстремни метеорологични условия и регулира нивата на влага. Стига да сте премахнали плевелите от определена част от градината си, преди да добавите този почвен подобрител, избраният от вас мулч върши отлична работа за потискане на бъдещия растеж на плевелите.

И макар че може да е изкушаващо да мислите за мулча като за нещо, което се намира върху повърхността на почвата, няколко органични варианта се разграждат и освобождават хранителни вещества в земята (в зависимост от вида мулч, който изберете), както и динамично въздействат върху структурата.

Има много отлични естествени варианти за мулчиране, които могат да се прилагат през есента, за да осигурят известна защита и подхранване с промяната на сезоните.

Още: Пресаждане на магнолия: кога и как да го направите правилно