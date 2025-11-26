"Коалицията на желаещите" се споразумя за солидни гаранции за украинската сигурност, Макрон с детайли за мироопазваща мисия

Украйна и нейните съюзници се срещнаха на 25 ноември на събитие на „Коалицията на желаещите“, за да обсъдят гаранциите за сигурност на фона на засилените усилия на САЩ да посредничат за сключване на мирно споразумение. „Абсолютното условие за добър мир е набор от много солидни гаранции за сигурност, а не гаранции на хартия. Украйна е получила своя дял от обещания, които бяха разрушени от поредица руски агресии, и истински солидни гаранции са необходимост“, заяви френският президент Еманюел Макрон на виртуалната среща.

Още: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg

След нея Макрон каза пред репортери, че Франция и други европейски съюзници ще работят в следващите дни за използване на замразени руски активи за предоставяне на финансова помощ на Украйна. Европейските страни водят преговори за предоставяне на заем на Украйна, обезпечен с тези активи, без да се подкопава доверието в европейските банкови институции или да се оставят отделни страни да поемат отговорността за заемните средства.

Франция, Великобритания и Турция готови да пратят миротворци

В отделно интервю Макрон заяви, че войници от Франция, Великобритания или Турция могат да бъдат изпратени в Украйна като част от „силите за подсигуряване“ в деня на подписване на мирно споразумение.

Снимка: Getty Images

Още: Великобритания ще праща миротворци в Украйна, България е в плановете ѝ за гарантиране на мир

Разполагането на миротворци в Украйна няма да бъде осъществено от НАТО, а като част от „междуправителствена коалиция“, заяви той на фона на руската опозиция срещу присъствието на войски на Алианса на територията на Украйна.

Зеленски: Най-накрая трябва да има изпълнима рамка за сили за подсигуряване

Американският държавен секретар Марко Рубио се присъедини за първи път към срещата на "Коалицията на желаещите", към която се присъединиха и други лидери, включително украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър.

Още: Мирният план отива в боклука. Но 6 момента в логиката на Тръмп са много важни

Длъжностните лица приветстваха усилията на американския президент Доналд Тръмп „да сложи край на войната" и подчертаха, че "всяко решение трябва да включва изцяло Украйна, да запази нейния суверенитет, да бъде в съответствие с принципите на Хартата на Организацията на обединените нации и да гарантира нейната дългосрочна сигурност“, се казва в изявление от офиса на Стармър.

"Трябва да защитим живота, да укрепим отбраната си и да задържим фронтовата линия, да запазим санкциите срещу Русия, най-накрая да насочим замразените руски активи за укрепване на защитата на Украйна и да изработим най-сетне изпълнима рамка за разполагането на сили за подсигуряване в Украйна от "Коалицията на желаещите" чрез подписване на съответен меморандум за разбирателство“, заяви Зеленски на срещата, цитиран от Kyiv Independent.

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ: Ще и може да е като член 5