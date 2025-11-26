Студио Actualno:

Сърбия де факто призна: Нямаме нов петрол за бензин и горива заради руснаците

26 ноември 2025, 08:56 часа 405 прочитания 0 коментара
"Каквото има в складовете, това е. Ако не дойде суров петрол, нищо няма да излезе от НИС". Думите са на източник от сърбската държавна петролна компания и са казани пред изданието Nova.rs. А казаното е в контекст, че все още няма отговор от САЩ дали ще има ново удължаване на изключението НИС да не попада в обсега на американските санкции срещу руския петрол. САЩ наложиха първите санкции срещу НИС още на 10 януари, като изискаха от "Газпром нефт" (44,85% от акциите) и базираната в Санкт Петербург компания Intelligence (управлявана от "Газпром Капитал", 11,3%) да се оттеглят като акционери. Но Белград успя да отложи санкциите до 9 октомври, когато те влязоха в сила.

Сръбската централна банка вече заяви, че ще спре операциите на НИС, ако оперативният лиценз на компанията не бъде подновен. А сръбският президент Александър Вучич даде срок от малко под 2 месеца на руснаците да продадат дела си в НИС. Но Вучич вече каза, че засега няма добри новини за НИС и се очаква днес или най-късно утре пак да говори по темата. Сръбският президент нееднократно е казвал, че НИС няма да бъде национализирана, но щяло да има такъв ход, ако има крайна нужда. За 9 месеца така и не беше намерено решение за собствеността на НИС в преговорите между Сърбия и Русия.

Именно за 9-те месеца на нищоправене Вучич каза в телевизионно интервю следното, предава Mediapool: "В продължение на девет месеца просто копирахме всичко, което нашите руски приятели ни помолиха да направим, и подписвахме всички техни искания, което доведе до това, че страната ни се озова в много трудна ситуация."

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
