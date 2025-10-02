Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет

Тревни площи обикновено се засаждат през пролетта, когато може да се наблюдава растежът и да се правят корекции. Но какво ще стане, ако мястото не е почистено до края на лятото?

Няма проблем – можете да засеете тревата и през есента. В някои региони засаждането по това време е дори по-успешно.

Време за сеитба: кога точно да се сее през есента?

Има два оптимални периода за засяване на тревна площ през есента. В първия случай сеитбата се извършва така, че тревата не само да поникне, но и да се утвърди добре преди зимата. Често достига височина 10-15 см и може да се окоси веднъж преди настъпване на слана. Вторият период е чисто зимна сеитба, без покълване на семената. След студена стратификация семената ще поникнат енергично едва следващата пролет.

Най-лошата ситуация е, когато засяването на трева се извършва между тези периоди. Семената покълват, но младите растения нямат време да се установят и значителна част от тях окапват след зимата. Презасаждането трябва да се извърши през пролетта, често на големи площи.

Избор на семена

Типичната морава е многогодишен ландшафтен елемент. Това означава, че се очаква всички растения, които тя съдържа, да преживеят зимата и да продължат да растат през пролетта. Следователно, тревните смеси обикновено включват изключително лесни за поддръжка видове.

Най-популярни са различни многогодишни зърнени култури:

ливаден блуграс;

многогодишен райграс;

червена власатка;

тимотейка;

пълзящ бентаграс.

Бялата детелина също често се използва. Независимо коя трева от този списък ще изберете, можете да засеете всяка от тях за създаване на нова морава през есента. Тези сортове покълват бързо и зимуват добре във всякакъв климат.

Разбира се, качеството на използваните семена също трябва да бъде високо. Най-добре е да купувате семена от големи търговски вериги и реномирани производители. Колкото по-пресни са семената, толкова по-добре, тъй като някои видове тревни растения бързо губят кълняемостта си след прибиране на реколтата. Семената в опаковката трябва да са сухи, сипещи се, без бучки, мухъл и неприятни миризми.

Стъпка по стъпка инструкции за засяване на тревна площ през есента

Подготовка на обекта

Първо, очертайте обхвата на работата, като начертаете границите на бъдещата морава. Това ще ви помогне да определите колко семена и горен почвен слой ще са необходими. След това помислете за дренаж, ако мястото е ниско, тъй като много тревни видове не понасят хронично преовлажняване. Това може да бъде обикновен декоративен жлеб по периметъра, ако планирате малка морава.

Плевелите, проклятието на всяка морава, заслужават специално внимание. Ако планирате да засадите морава върху плевели, обрасли пустеещи земи и друга непроходима растителност, силно препоръчително е не само да окосите всички диви растения, но и да изрежете напълно чима на дълбочина 15-20 см. Да, трудно е, да, отнема време, но ще отделите много повече време и усилия за изкореняване на репей, конски киселец, глухарчета и коприва догодина.

Торене и създаване на плодороден почвен слой

Ако вече сте донесли чиста, плодородна почва на мястото, разпръснете я върху подготвената площ. Едновременно с това, нанесете гранулиран тор за тревни площи (приблизително 40-90 г/м2). Това ще помогне на ранните култури да покълнат и да образуват добра коренова система, а също така ще служи като стартово подхранване за късните култури през пролетта.

Не трябва да се използва пресен оборски тор, тъй като е практически невъзможно да се смесят равномерно с почвения слой. Бучковидният характер на такива органични торове означава, че тревата на моравата получава неравномерно хранене. Това ще доведе до неравномерен растеж на моравата, на петна и бучки.

През есента подгответе почвата за тревна площ предварително – поне 3-4 седмици преди сеитба. Това позволява на почвата да се утаи, разкривайки къде е необходим допълнителен горен слой почва, за да се изравни напълно повърхността.

Засяване на семена

В деня на сеитбата или в деня преди това, ако няма дъжд, леко навлажнете подготвеното леха. След това, на ръка, равномерно разпръснете подготвените семена по повърхността. Нормата на засяване за повечето видове тревни площи е от 30 до 50 г.

След засяването, разрохкайте бъдещата морава отново, за да осигурите максимално проникване на семената, след което изравнете и леко уплътнете почвата.

Поливане

Дори след засяване във влажна почва се препоръчва поливане. Семената се нуждаят от повишена влага, за да набъбнат и покълнат. Тъй като се засаждат плитко и горният слой на почвата бързо се излага на въздух и изсъхва, наличната вода може да не е достатъчна.

За поливане е най-добре да използвате разпръсквачи с фина мъгла, които произвеждат широка, но не силна струя. Когато сеете през есента, не поливайте тревата, за да избегнете преждевременно покълване на семената. Запасите от топяща се вода ще бъдат достатъчни за покълване през пролетта.

Ако сте решили да засадите нова морава, не пропускайте оптималното време през есента. Есенните култури често са много по-силни от пролетните.

