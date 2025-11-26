Скарлет Йохансон дава нов живот на хоръра "Екзорсистът"

След като Universal инвестира милиарди долари, за да възкреси франчайза „Екзорсистът“, а опитът на Дейвид Гордън Грийн да постави начало на нова трилогия се провали, Холивуд започва отначало с „радикално“ нова глава във вселената на „Екзорсистът“. Режисьор и сценарист на предстоящия филм ще бъде Майк Фланаган – американският създател на „The Haunting of Hill House“ и „Доктор Сън“, продължението на „Сиянието“, съобщи „Евронюз“.

Новият филм ще представи напълно нова история – и определено няма да бъде продължение на „Екзорсистът: Вярващ“ от 2023 г., който в ревюто си описахме като „хладка ексхумация“ и „непростимо ужасно наследствено продължение“.

За да избегне повторение на скорошните грешки, Universal прибягва до „тежката артилерия“, като обяви, че в лентата ще участва двукратната носителка на номинации за „Оскар“ Скарлет Йохансон.

Още: "Безопасните тръпки" на хоръра: Защо страшните истории ни вълнуват, но и травмират

Ново начало във вселената на "Екзорсистът"

Фланаган заяви пред Variety: „Скарлет е блестяща актриса, чиито завладяващи изпълнения винаги изглеждат земни и истински – както в жанрови филми, така и в летни блокбъстъри. Не бих могъл да бъда по-щастлив, че ще се присъедини към този филм“.

И макар да е изкушаващо отново да критикуваме непрекъснатото източване на известни франчайзи и носталгичния примамлив подход на Холивуд, може би все пак има надежда. Скептицизмът е напълно оправдан, тъй като рестартите на „Хелоуин“ и „Екзорсистът“ бяха творчески безплодни, но Фланаган отдавна е доказал, че разбира много добре психологическия хорър.

Scarlett Johansson will star in the new “Exorcist” movie for Universal and Blumhouse. https://t.co/7x289aIEmk pic.twitter.com/AeSVUh9yRn — Variety (@Variety) November 24, 2025

Независимо дали адаптира романи на Стивън Кинг или изгражда плътна, зловеща атмосфера в „The Haunting of Hill House“, „Midnight Mass“ и „The Fall of the House of Usher“, режисьорът владее до съвършенство човешките страхове и изглежда подходящ избор за напълно ново начало във вселената на „Екзорсистът“.

Още: Мания по страха като жанр: Хорърът завладява киното, интернет и литературата

А макар че не бяхме особено впечатлени от другото ѝ участие в рестартиран франчайз тази година – „Jurassic World Rebirth“ – ангажирането на Йохансон показва, че студиото подхожда изключително сериозно към проекта. Това ще бъде и първата ѝ роля в хорър филм.

Филмът на Фланаган все още няма премиерна дата.

Базиран на романа на Уилям Питър Блати от 1971 г., оригиналният филм на Уилям Фридкин от 1973 г. преобрази хорър жанра и стана първият филм на ужасите, номиниран за „Оскар“. Получи общо 10 номинации, включително за най-добър филм, и спечели две награди през 1974 г.: за най-добър адаптиран сценарий и най-добър звук.

Полин век след премиерата си „Екзорсистът“ остава един от най-великите хорър филми, създавани някога, пише БГНЕС.