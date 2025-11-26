Израел с нова операция в Западния бряг

Израелската армия е започнала широкомащабна антитерористична операция в северната част на Западния бряг. Това съобщи Times of Israel.

Тел Авив е притеснен от нивото на тероризъм, което генерира региона, и е решен да вземе необходимите мерки.

"ЦАХАЛ (израелските отбранителни сили) и Шин Бет (Израелската служба за вътрешна сигурност) няма да допуснат тероризмът да се установи в района и работят активно за неговото предотвратяване", става ясно от съвместно изявление на двете структори.

Реакцията на "Хамас"

Палестинската паравоенна групировка "Хамас" отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН, в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп.

От движението са категорични, че резолюцията не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава - нещо, срещу което палестинският народ и фракциите от съпротивата бурно се противопоставят.

"Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в Ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията", заявиха от "Хамас", отхвърляйки отново всякакви варианти за разоръжаване, предаде БГНЕС.

Пред дни "Хамас" заяви пред американските посредници в близкоизточната криза, че споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа е "разтрогнато" и има готовност за подновяване на бойните действия.

Лидерите на палестинското радикално движение обвиниха Израел в нарушаване на примирието.

Представителите на палестинската фракция информираха пратеника за Близкия изток на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер, че "споразумението е изтекло и движението е готово за битка".

