Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен

Засаждането на чесън през есента ви позволява да съберете изобилна реколта от този богат на витамини зеленчук на следващата година и то доста рано. Зимният чесън постоянно расте голям и енергичен, сякаш е подправен от самата зима.

Какво трябва да знаете за засаждането на чесън през есента

Избор на подходящо време за засаждане

Оптималното време за засаждане на чесън през есента в райони с непредсказуемо време е истински хазарт. Общоприето е, че за правилното вкореняване на скилидките са необходими поне 25-35 дни преди замръзване на почвата. В умерен климат обаче топлото есенно време често се задържа почти до края на ноември. По това време чесънът често произвежда издънки с дължина 5-10 см.

Въпреки че е сравнително зимоустойчив, преждевременната вегетация отслабва растенията и може да доведе до зимно измръзване. От друга страна, не бива да се бави; чесънът трябва да се вкорени, в противен случай... и той може да измръзне. Все пак е по-добре да се закъснее малко, отколкото да се прибърза.

Кореновата система на чесъна продължава да се развива дори когато почвата се охлади до 3-5 градуса по Целзий. При тази температура обаче растежът на чесъна спира. Ето защо, когато планирате да засадите чесън за зимата, проверете дългосрочната прогноза за времето и оценете почвените условия. Очаквате ли постоянна слана след месец-два и почвата не се затопля над 10-12 градуса по Целзий през деня? Тогава е време за засаждане.

Избор и подготовка на място за градинско легло

Подготовката на леха за чесън през есента започва с избора на подходящо място. Като общо правило, избягвайте райони, където преди това са расли самият чесън и неговият близък роднина, лукът.

Най-добре е лехата с чесън да се подготви предварително, поне няколко седмици предварително, за да може почвата да се уталожи леко. Почвата може да се прекопае плитко - 15-20 см. Това е достатъчно, за да се създаде рохкава и питателна леха за бърз растеж на корените. Докато копаете, прилагайте бавнодействащи торове за чесън, за да стимулирате развитието на корените.

Какъв вид почва обича чесънът?

Рядко се случва, но е възможно почвата в различните части на парцела да варира. Например, в някои райони органични торове или подобрители на почвата (торф, пясък) са добавяни година след година, докато в други лехите току-що са били разпръснати и не се отличават с достатъчно хранителни вещества или оптимална физическа структура. Ето защо е важно да запомните какво харесва и какво не харесва чесънът, ако имате избор.

Така че, най-добрите за него са :

плодородни песъчливи глинести почви, леки черноземи;

неутрална или леко киселинна реакция на почвата;

добре дренирани почви, които позволяват лесното преминаване на дъждовна и разтопена вода.

Подготовка на посадъчен материал

Ако вече сте отглеждали зимен чесън, до есента ще имате готов за употреба посадъчен материал от наскоро събраната реколта. Внимателно разделете изсушените глави на скилидки на ръка, като внимавате да не повредите основите или сухите люспи. Както домашният, така и купеният от магазина чесън трябва да е с естествен цвят (различни нюанси на лилаво), без петна и други обезцветявания.

Често се препоръчва скилидките да се сортират по размер и да се засаждат отделно, но това не е необходимо. Ако са от „стандартния“ сорт, целият чесън ще бъде горе-долу еднакъв през пролетта и дори няма да забележите, че сте засадили скилидки с различни размери.

Инструкции за засаждане стъпка по стъпка

Сега преминаваме към най-важната част – засаждането. Имаме равна, предварително подготвена и утаена леха, както и няколко предварително третирани скилидки чесън.

След това процедираме както следва:

с помощта на лента или шнур маркирайте бразди на разстояние 20-25 см една от друга (напречно или по дължина, както предпочитате);

ако веднага направим бразда с необходимата дълбочина, тогава разпределяме чесъна вертикално с дъната надолу (разстоянието между скилидките в един ред е 8-10 см);

Покриваме го с пръст отгоре.

Често хората просто маркират линии на повърхността на лехата, след което притискат скилидките в почвата на ръка (ако почвата е рохкава) или използват кол, за да направят дупки в земята, където ще бъдат засадени скилидките.

Често задаван въпрос: колко дълбоко трябва да се засажда чесънът? При засаждане на повечето луковични растения важи едно просто правило: дълбочината от дъното до повърхността на почвата трябва да бъде три пъти по-голяма от височината на скилидката. Това е приблизително 5-6 см.

Грижи след засаждане

След засаждането зимният чесън обикновено не се полива; леко овлажняване е разрешено само ако почвата е наистина суха и не се очакват валежи. Основната стъпка в грижите след засаждането е мулчирането на чесъна в късна есен. В този случай мулчът действа като пълноценно зимно убежище, така че се полага след първата слана или непосредствено преди това. Ранното мулчиране може да стимулира растежа на зелените издънки.

Засаждането на зимен чесън е чудесен начин да прехвърлите поне част от задълженията си от натоварения пролетен сезон към есента. По отношение на добива, хранителната стойност и вкуса, той съперничи на пролетния си братовчед, а в някои отношения дори го превъзхожда. Сега знаете как да положите основите за бъдеща реколта още сега.

