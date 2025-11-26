Здравната каса признава мигрената за хронична болест

Мигрената ще бъде призната от НЗОК за хронично заболяване и така хората, страдащи от редовни пристъпи на силно главоболие, ще могат да бъдат диспансеризирани. Това предвиждат промени в пакета от дейности, поемани от НЗОК и предложени за обществено обсъждане.

С новите текстове се гарантира, че хиляди българи с мигрена ще получат достъп до регулярно медицинско наблюдение.

В момента ред за проследяване няма

Още: Младите лекари отново на протест след кашата с парите за здраве

Тези пациенти към момента са оставени да се оправят сами, тъй като ред за проследяване на състоянието им на официално ниво няма. Те често прибягват до самолечение, злоупотреба с лекарства и използване на симптоматична терапия, което превръща епизодичната мигрена в хронична. Това пишат експертите от Българското дружество по неврология в мотивите към предложението.

От мигрената са засегнати основно пациенти в активна възраст. Състоянието представлява сериозен проблем на обществено ниво и оказва значително отрицателно въздействие върху качеството на живот. Мигрената е на едно от първите места в света като причина за инвалидност не само при възрастните, но и при юношите, пише в мотивите, предаде Сега.

Заради предвиденото диспансерно наблюдение на тези пациенти от лекар с придобита специалност по нервни болести ще стане възможно да се прилага ранна терапия и да се ограничат страничните действия от дълготрайното приемане на медикаменти, намаляване на разходите за лечение, в т. ч. намаляване на директните и индиректните разходи.

Безплатни имунизации

Още: "Създава се хаос и се бута в пропастта": Синдикат на КНСБ обяви, че здравеопазването се национализира

Друга промяна засяга целевите имунизации. Те са включени в пакета от дейности, което означава, че би трябвало да се поставят безплатно.

Източник: iStock

Сред по-масовите целеви имунизации са тези за бременни жени срещу коклюш и новата ваксина срещу респираторно-синцитиален вирус, която ще се прилага безплатно от 2026 г. Министерството на здравеопазването очаква годишно за всяка от двете болести да се правят между 5000 и 10 000 имунизации.

Създава се нова пътека

Законовите промени предвиждат и създаването на нова клинична пътека за "Транзиторна исхемична атака" по предложение на Българско дружество по Неврология. Това се налага, тъй като сега тези случаи влизат в клиничната пътека за лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза, а това води до изкривяване на статистиката, което поставя България на едно от челните места в Европа по мозъчни инсулти с трагично ниско ниво на прилагане на тромболизи и тромбоектомии - методи, които позволяват голяма степен на възстановяване.

Още: Бюджетът на НЗОК мина на първо четене с 260 млн. евро за заплати в болниците

Промени и за диабетиците

За пациентите с неинсулинозависим диабет също има някои промени. Предвижда се за консултация със специалист ендокринолог вече да се насочват пациенти при ниво на гликирания хемоглобин равен или по-висок от 7,5%. Сега достъпът се дава при ниво над 8%, което, според мотивите, създава условия за хронично недобър контрол на заболяването.