26 ноември 2025, 09:11 часа 185 прочитания 0 коментара
Пуснаха движението в тунел “Железница“

Възстановено е движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

Както БТА писа, движението в тунела в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради аварирал автомобил, като временно бе въведено ограничение на скоростта до 40 км/час.

Спасиана Кирилова
