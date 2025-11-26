Пуснаха движението в тунел “Железница“

Възстановено е движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

Както БТА писа, движението в тунела в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради аварирал автомобил, като временно бе въведено ограничение на скоростта до 40 км/час.

