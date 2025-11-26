"Самоубийство" на финала в "Traitors: Игра на предатели" и четирима победители (СНИМКИ)

На 25 ноември в 20 часа bTV излъчи големия финал в „Traitors: Игра на предатели“. „Праведните“ Дани Петканов, Глория Петкова, Ева Веселинова и Георги Коджабашев избраха доверието във финалния етап от играта и станаха големите победители в първия български сезон на световния феномен. Четиримата си поделиха и наградния фонд от 108 900лв. „Предателят“ Даниел Бачорски „пожертва“ себе си на последната кръгла маса и отпадна от играта в навечерието на финала.

Преди последната кръгла маса Коджабашев направи финален опит да прегрупира силите в отбора на праведните. След като осъзна, че „с кама или без, каквото Глория реши, това ще се получи накрая“, а моделът не дава ясни индикации как ще постъпи, татуистът оформи нова и доста рискова стратегия. Подобно на другите участници и Коджабашев бе на мнение, че вероятно предателите в момента в играта са двама. Той предложи на Ева да гласува срещу него, както планират останалите трима. Това би довело до неговото „прогонване“, оставането на Ева и подсилване на съмнението, че има „прелъстен“ праведен. При този потенциален сценарий „праведните“ или ще трябва да се доверят един на друг и да станат единни, или ще преценят, че на финала ще отидат двама „предатели“ и двама „праведни“, което означава, че може да има нов прецедент в играта и дори победа на предателите. Коджабашев сподели този свой план съвсем умишлено с Петкатов и Бачорски, надявайки се да повлияе на общото мнение и вечерта да бъде „прогонен“ предател.

Последвалата последна кръгла маса в „Traitors: Игра на предатели“ се превърна в истинска „заря“. Всички играчи гласуваха по предварително избрания от тях план. С изключение на Даниел Бачорски, който изненада всички, поставяйки името Даниел на своята табелка. Това доведе до „прогонването“ на „предателя“ с 3 гласа – два от притежателя на камата – Коджабашев и един от Ева.

Преди да напусне играта завинаги под аплодисментите на останалите играчи, Бачорски каза: „Дойдох в това предаване с две единствени цели – едната беше да си почина и да се позабавлявам. Забавлявах се много, истински. Не си починах. Втората ми цел, мисия и желание бе доброто да победи. Всеки един от вас носи добро. А ключовата дума е доверие. Имате ли си доверие? Аз не съм предател, аз съм предателят!“

За зрителите последният отпаднал „предател“ допълни: „На тази маса има 4-а праведни и това беше моята цел – да не закарам на финала една гад мръсна и да им вземе парите. А ако по някаква случайност тази гад съм аз, щях да разделя парите между всички. Това беше моята цел. И сега когато свърши играта го казвам, а не преди това. Много съм щастлив. И се надявам утре да не се изядат, а да повярват в доброто и да си имат доверие.“

Осъзнали действията на Бачорски, останалите четирима участници не само вдигнаха наздравица за него по време на празничната вечеря, но и избраха да следват неговия „завет“ – доброто да победи. Ева, Глория, Коджабашев и Петканов успешно се справиха като един истински отбор с последната мисия, която им донесе още 18 000лв. към наградния фонд.

Когато настъпи време за най-напрегнатия ритуал във формата - „Кръгът на доверие“, четиримата финалисти избраха да вярват един в друг и гласуваха играта да бъде прекратена тук и сега, защото сред тях няма „предател“. Сред сълзи от щастие и силни емоции „праведните“ победиха „предателите“ в първия сезон на „Traitors: Игра на предатели“ в България.