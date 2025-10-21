9 растения, които може да пресадите през октомври

През октомври месец все още не е късно да се извърши пресаждане на определени многогодишни растения. Преди температурите да паднат твърде много може да извършите тази процедура. Ето кои растения трябва да пресадите през есента и как да го направите правилно.

Многогодишните растения се нуждаят от разделяне и пресаждане, за да осигурят на корените си достатъчно място за растеж и усвояване на хранителни вещества. Разделянето също така помага за контролиране на размера и разпространението на растенията и ви осигурява повече растения за допълнителни зони в градината.

Растения, които да пресадите през есента

Есента често е дъждовна, което ще осигури на новите ви растения изобилие от вода, за да растат и да се чувстват комфортно до зимата. Ако планирате тази процедура правилно, вашите пресадени растения ще имат достатъчно време и добри метеорологични условия, за да създадат добра основа за следващата година.

Ето списъкът на многогодишните растения, които могат безопасно да се разсадят точно преди зимата:

астилби

ехинацея

кореопсис

лилейници

ириси

ориенталски мак

флокс

градински чай

градински билки

Есенноцъфтящи растения в никакъв случай не трябва да се пресаждат през есента. Например, хризантемите и астрите е най-добре да се оставят до пролетта. Цъфтящите растения влагат енергия в цъфтежа. Те трябва да се делят, когато могат да вложат тази енергия в растежа на корените и листата.

Също така, избягвайте да разсаждате дървесните цветни видове. Разделянето на божурите трябва да се извършва само когато е абсолютно необходимо. Те могат да се делят през есента, но обикновено не понасят добре изкореняването или преместването.

Разделянето на растенията е сравнително лесно, но може да бъде малко предизвикателство, ако са големи или имат обширни корени. Започнете, като планирате тази задача за облачен ден с ниски температури. Разделянето на растенията в горещ и сух ден ще им причини ненужен стрес.

Ако няма прогноза за дъжд, полейте растенията в деня преди разделянето им. Ако е валяло и почвата е влажна, пропуснете тази стъпка. Използвайте градински вили или, в идеалния случай, остра лопата за разсаждане, за да изкопаете майчиното растение. Работете внимателно и бавно, за да избегнете ненужно увреждане на корените.

Внимателно отстранете всякаква мръсотия от корените. Не е нужно да са чисти, но трябва да можете да видите корените, за да ги разделите.

Разделете растението на по-малки части, като внимателно разтегнете корените или ги отрежете с остър градински инструмент. Уверете се, че всяка секция има от три до пет здрави издънки и добър сноп от силни корени. Дръжте всяка секция на сенчесто и влажно място, докато не сте готови да ги презасадите. Направете това възможно най-скоро.

